山佳4號道路月底完工 串聯車站南北交通

山佳火車站一帶欠缺南北車道串聯，新工處為此興建在2018年開闢中佳路（山佳1號），另1條佳德路（山佳4號）4月底也即將完工，能分散鶯歌往樹林車流。新北市議員廖宜琨建議，在加強南北串聯後，也該讓佳園路汽機車分流，降低通往柑園大橋時的風險。

山佳車站周圍以中山路與八德街2條東西向車道為主幹線，巔峰時期常造成壅塞，為緩解佳園路車流，市府規畫分別在佳園路東西側要開闢山佳1、4號道路。

山佳1號在2018年已完工啟用，新工處去年5月為山佳4號動工並命名為佳德路，工程範圍將打通水景社區西側道路到中山路，未來從鶯歌往樹林方向車輛可直接由山佳4號銜接中山路與八德街。

水利局新鶯堤外便道工程，也把館前路匯入八德街路口提前，讓走在館前路的車不用轉彎就能通到山佳4號。

水利局表示，館前路口工程上個月22日已會勘完，預計15日動工，6月完工，原路口則會作廢。新工處長王益翔指出，在山佳4號完工後，會視館前路口工程決定通車時間，因里長反映有通車需求，若館前路工程拖到，會率先讓山佳4號通車，屆時將暫時禁止大車進入，等館前路完工後再討論開放全車種通行。

新工處認為，山佳4號接通館前路後，無論對山佳主要幹道或是館前路車輛都能有效緩解，未來還會連同新建的育德公園一起啟用。

廖宜琨表示，公園比例增加讓山佳居住品質提升不少，但仍有待市府增加誘因加速都更速度。此外，在山佳車站往柑園大橋，因路口縮減汽機車沒有分流，每當砂石車經過都會很危險，建議市府在山佳4號完工後，能評估是否有分流的可能。