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清潔員職災交通事故占3成 北市職安零容忍首辦實兵演練

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
據環保局統計，每年清潔隊員職災，以交通事故占整年度的3成，2018年有48件、2019年44件、去年45件。圖／北市環保局提供
據環保局統計，每年清潔隊員職災，以交通事故占整年度的3成，2018年有48件、2019年44件、去年45件。圖／北市環保局提供

北市環保局表示，清潔隊員工作複雜，職災風險相對高。輕則工作中遭割刺傷、砸傷及滑倒；重則交通事故導致嚴重傷亡。據環保局統計，每年清潔隊員職災，以交通事故占整年度的3成，2018年有48件、2019年44件、去年45件，有必要進一步提升清潔隊員安全無虞的作業環境、方法及人員觀念，確保同仁執勤時的安全無虞。

北市環保局也表示，清潔隊員勤務以道路清掃、安全島廢棄物撿拾、快速道路掉落物撿拾及隔音牆牆面清洗等四項勤務危險性最高，環保局也積極推動職安工作，除為清潔隊員購置完善安全配備、建立完備作業SOP，今天更首次舉辦職安實兵演練，希望藉此提升清潔隊員安全觀念與職安意識，同時展現環保局「職災零容忍」。

這次的職安演練選在大佳河濱公園，動員區清潔隊約300人參與，也邀請勞動部職業安全衛生署、勞動局、勞檢處、交通局、警察局交通大隊蒞臨指導，讓職業安全教育內容能透過相關專業單位檢視變得更周延，實作也讓職安不再是紙上談兵

為提升同仁應勤安全裝備，環保局說，這幾年他們也購置反光安全帽、反光背心、防割手套、防割袖套、護目鏡以及購置緩撞車、汰換老舊車輛等，除硬體補強外，職業安全觀念也需同步提升，如要求區隊幹部落實職安勤教、重新檢討修訂各勤務作業SOP，讓職安觀念與作法融入到每一位同仁的工作習慣中，以達軟硬體相輔相成。  

環保局強調，職業安全目的就是要提供勞工更安全的工作環境，該局致力建立勞工安全的作業環境，期望的就是能達到「零職災」的目標。

北市環保局首次舉辦職安實兵演練，希望藉此提升清潔隊員安全觀念與職安意識，同時展現環保局「職災零容忍」。圖／北市環保局提供
北市環保局首次舉辦職安實兵演練，希望藉此提升清潔隊員安全觀念與職安意識，同時展現環保局「職災零容忍」。圖／北市環保局提供

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