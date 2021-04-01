樹林生命紀念館6月完工 侯友宜盼加速增設塔位

新北市公有塔位不足，市長侯友宜昨日視察樹林生命紀念館第二期工程坦言狀況急迫，已責成相關單位著手進行好滿足民眾需求。樹林二期工程將於6月完工，能再提供2萬9千個納骨櫃、1萬2千個神主牌位，另外八里、鶯歌則在明年啟動，分別預計2025、2026年完工。

民政局2016年規畫興建樹林生命紀念館，第一期規畫興建A棟，提供納骨櫃2萬6千個、4千個神主牌位，前年完工啟用；第二期工程興建B、C兩棟，規畫納骨櫃位2萬9千個及1萬2千個神主牌位，預估6月完工、9月取得執照後視A棟使用狀況調整啟用時間。

照A棟使用率，納骨櫃已安裝5千櫃剩餘約百櫃，5月將再增加3千櫃，每櫃依高低層不同價格約2萬5千至4萬元不等；神主牌位雖仍有1千尚未開放，但現已所剩不多。

侯友宜指出，以新北私營納骨塔數量來看視綽綽有餘，但價格不斐，市民對公營需求量高，現在已經是急迫需求，除樹林之外，鶯歌、八里兩處納骨塔也要盡快施作，好滿足民眾需求。

殯葬處表示，目前鶯歌第一公墓正辦理遷葬中，預計11月遷完，明年會進行整地再做規畫；八里則不需整地，明年就能先規畫，因納骨塔屬鄰避設施，除上述3處外暫無計畫在其他區增建。