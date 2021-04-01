快訊

台帛旅遊泡泡次發團銷售慘5家旅行社關團 華航：研商調整票價

清明火警頻傳 汐止消防隊籲澆熄火源防災

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止消防隊提供水源、還有水袋，提醒民眾掃墓離開前，一定要記得澆熄火源，以免釀成大禍。 圖／觀天下有線電視提供
汐止消防隊提供水源、還有水袋，提醒民眾掃墓離開前，一定要記得澆熄火源，以免釀成大禍。 圖／觀天下有線電視提供

清明節到了，為了方便民眾，除了汐止區公所和往年一樣，提供了多項便民服務之外，為了預防山區火警，消防隊也加強宣導，連假四天在各公墓現場將提供水源、還有水袋，提醒民眾掃墓離開前，一定要記得澆熄火源，以免釀成大禍。

汐止區副區長林明玲表示，在4/2、4/3、4/4三天我們有設置公墓服務站，會提供手套、礦泉水、水桶等掃墓用品，另外，在4/3、4/4有掃墓專車，發車的時間是在早上七點到下午三點；整點發車，行駛路線途經汐止火車站、五堵火車站、第1、1-1、2公墓、汐止區公所。在這邊也要呼籲大家，還在防疫期間，請大家在掃墓的時候也要注意防疫，請大家還是務必要戴口罩、勤洗手、消毒，保持社交距離。

消防第六大隊組長廖家慶指出，清明節期間墓地火警頻傳，依這一、兩年的統計，在墓地火災在清明節這期間，一天都有十幾起，所以，我們也要提醒民眾「四不二記得」，「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放」，二記得是：「記得滅餘燼、記得收垃圾」，以維護清明節期間安全。

廖家慶表示，新北市政府消防局第六大隊，清明連假在轄內16處墓地服務據點，會派遣消防人員及消防車，在現場設置大型水桶提供民眾使用，讓民眾上山時方便取水帶上去，在焚燒金紙後，隨手澆熄火源，避免飛火飄散釀成山林火災。

汐止 清明節

延伸閱讀

白髮老翁淡水河畔散步失足墜河 消防隊火速下水

嘉義市公有停車格收費中心4月4日清明節暫停收費

台南玉井山區掃墓出遊人潮 台3線等要道將加強攔查測速

影／嘉義童年渡假村深夜火警 5個消防分隊趕往滅火

相關新聞

清明火警頻傳 汐止消防隊籲澆熄火源防災

清明節到了，為了方便民眾，除了汐止區公所和往年一樣，提供了多項便民服務之外，為了預防山區火警，消防隊也加強宣導，連假四天在各公墓現場將提供水源、還有水袋，提醒民眾掃墓離開前，一定要記得澆熄火源，以免釀成大禍。

防制酒駕及交通事故發生 汐止警四月強化執法

新北市汐止區110年1至3月發生民眾受傷以上交通事故計553件，較109年同期發生625件減少72件，且110年至今未有死亡事故發生，防制事故成果良好，為持續防制事故發生，汐止警分局於4月1日至7日實施肇因防制強化執法，加強取締酒後駕車、易發生肇事之交通違規，並籲駕駛人遵守交通規則，並依規定禮讓車輛、行人，降低事故發生機會，共保行車安全。

杜汶澤擬建立「台港文化飲食園區」 文資團體各有看法

港星杜文澤日前在臉書上發文表示正在北投製片廠場勘，並寫下要建立一個台港文化園區，也被解讀為有意在北投製片廠打造台港文化飲...

北市聯醫萬華社區健康廚房開幕 解決長者營養不足問題

為提供社區民眾良好學習場域，台北市聯合醫院推出的萬華社區健康廚房今開幕，透過營養師規畫及廚師的廚藝，定期舉辦教學訓練課程...

林口第12條跳蛙公車路線 到圓山只要50分鐘

新北交通局4月6日起闢駛「林口（文化北路）–捷運圓山站」跳蛙公車，平日早上6時30分、6時50分共兩班次。交通局指出，這...

營養師捐10萬助弱勢 新北40家庭兒童節出遊

新北市議員洪佳君的好友營養師陳盈蓉，今捐出10萬元給新北市好日子愛心大平台，希望讓弱勢兒童能歡度佳節，新北社會局指出，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。