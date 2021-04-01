清明火警頻傳 汐止消防隊籲澆熄火源防災

清明節到了，為了方便民眾，除了汐止區公所和往年一樣，提供了多項便民服務之外，為了預防山區火警，消防隊也加強宣導，連假四天在各公墓現場將提供水源、還有水袋，提醒民眾掃墓離開前，一定要記得澆熄火源，以免釀成大禍。

汐止區副區長林明玲表示，在4/2、4/3、4/4三天我們有設置公墓服務站，會提供手套、礦泉水、水桶等掃墓用品，另外，在4/3、4/4有掃墓專車，發車的時間是在早上七點到下午三點；整點發車，行駛路線途經汐止火車站、五堵火車站、第1、1-1、2公墓、汐止區公所。在這邊也要呼籲大家，還在防疫期間，請大家在掃墓的時候也要注意防疫，請大家還是務必要戴口罩、勤洗手、消毒，保持社交距離。

消防第六大隊組長廖家慶指出，清明節期間墓地火警頻傳，依這一、兩年的統計，在墓地火災在清明節這期間，一天都有十幾起，所以，我們也要提醒民眾「四不二記得」，「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放」，二記得是：「記得滅餘燼、記得收垃圾」，以維護清明節期間安全。

廖家慶表示，新北市政府消防局第六大隊，清明連假在轄內16處墓地服務據點，會派遣消防人員及消防車，在現場設置大型水桶提供民眾使用，讓民眾上山時方便取水帶上去，在焚燒金紙後，隨手澆熄火源，避免飛火飄散釀成山林火災。