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防制酒駕及交通事故發生 汐止警四月強化執法

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止警分局於4月1日至7日實施肇因防制強化執法，加強取締酒後駕車、易發生肇事之交通違規。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局於4月1日至7日實施肇因防制強化執法，加強取締酒後駕車、易發生肇事之交通違規。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區110年1至3月發生民眾受傷以上交通事故計553件，較109年同期發生625件減少72件，且110年至今未有死亡事故發生，防制事故成果良好，為持續防制事故發生，汐止警分局於4月1日至7日實施肇因防制強化執法，加強取締酒後駕車、易發生肇事之交通違規，並籲駕駛人遵守交通規則，並依規定禮讓車輛、行人，降低事故發生機會，共保行車安全。

新北市自110年1月1日至3月30日發生A1、A2事故1萬1,396件，較去年同期增加12.6%，造成42人死亡、1萬5,251人受傷，經分析主要肇事原因以轉彎未依規定、違反號誌管制或指揮、變換車道或方向不當、違反特定標誌(線)禁制等項目居多。

汐止警分局呼籲，民眾駕駛車輛時，務必遵守交通規則並注意道路標誌、標線、號誌，依規定禮讓車輛、行人，降低事故發生機會，減少傷害發生風險，共同努力以保障自己及他人交通安全並避免受罰！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

汐止 酒駕

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