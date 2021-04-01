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杜汶澤擬建立「台港文化飲食園區」 文資團體各有看法

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
杜汶澤3月31日到北投製片廠參觀。圖／翻攝杜汶澤臉書
杜汶澤3月31日到北投製片廠參觀。圖／翻攝杜汶澤臉書

港星杜文澤日前在臉書上發文表示正在北投製片廠場勘，並寫下要建立一個台港文化園區，也被解讀為有意在北投製片廠打造台港文化飲食園區，但文資團體認為北投製片廠其場所精神是表演藝術，不適合做為台港文化飲食園區，建議再利用更符合場所精神的場地。

台北市政府在2014年斥資16億購買北投製片廠，規畫發展「影視音產業園區」，但計畫推動近7年無進展，主要是無廠商投標意願，招標多次皆流標。

港星杜文澤日前在臉書上發文表示正在北投製片廠場勘「港台飲食文化園區」的選址，陪同參觀的台北市議員黃郁芬表示，日前花一整天帶他到士林、北投參觀台北表演藝術中心、北投製片廠、新北投71園區等表演藝術場館，並拜訪國立台北藝術大學校長陳愷璜。但杜汶澤在參觀過程都沒有提到建立「台港文化飲食園區」的想法，她認為杜汶澤的發文比較偏向開玩笑性質，不用太緊張。

台北商業大學兼任助理教授蕭文杰則發文表示，「北投製片廠」目前是法定法定歷史建築，其場所精神是表演藝術及片場，在此真的不適合。若真要在文資場域開設台港文化飲食園區，文化局也應該建議再利用更符合場所精神，他還舉例台大所管理的僑光堂，還更有僑務與香港的連結。

僑光堂記憶行動小組成員郁良溎表示，過去鹿鳴堂作為推動僑務、僑教的重要場域，杜汶澤若想建立台港文化飲食園區，可考慮在鹿鳴堂設置，既可解決台大擺爛不修復的問題，也能讓鹿鳴堂未來的修復再利用更具意義。

搶救台大鹿鳴堂發起人林怡君表示，過去僑光堂就曾開設過中餐廳，如果只是開一間餐廳，可以開設在一樓，但想發展成飲食園區不適合，且僑光堂的名稱應保存，原先作為集會空間的歷史意義也應保留。

文化局主秘劉得堅表示，鹿鳴堂的部分仍希望台大做好管理維護，至於修復再利用計畫則請臺大依文資委員意見修正，並擴大辦理說明會，於尊重各界意見基礎上提出保存方案後，再送本局辦理複審。

北投 杜汶澤

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