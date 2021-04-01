北市聯醫萬華社區健康廚房開幕 解決長者營養不足問題

為提供社區民眾良好學習場域，台北市聯合醫院推出的萬華社區健康廚房今開幕，透過營養師規畫及廚師的廚藝，定期舉辦教學訓練課程及錄製教學教材，來提升民眾的健康，北市聯醫營養部長張惠萍表示，未來萬華社區健康廚房也可提供社區團體商界，有效運用公有資源及活絡場館。

北市衛生局長黃世傑表示，萬華區除具有豐富河岸資源、文化資產，同時也是北市老化指數最高行政區，為落實在地老化、成功老化的社區照顧理念，萬華社區健康廚房的設置，可提供民眾良好學習場域。

張惠萍指出，近年台灣人口結構快速趨向高齡化，六都中又以台北市老化指數最高，有鑒於長者營養狀態與衰弱、失能等息息相關，老年人又常因牙口及吞嚥等，造成營養素攝取不足問題，影響老年生活品質。

張惠萍表示，萬華健康廚房設有完善設備，包含電磁爐、蒸烤爐、電烤爐、燉鍋、食物調理機等，符合安全、高齡友善環境規畫。

除可辦理社區民眾及院內員工飲食實作教學外，也可將對象及課程內容擴展至居家照服員的備餐能力訓練，以及專業醫療相關人員咀嚼吞嚥困難飲食製備等，讓長者可全進食，提升長者完善營養照護。