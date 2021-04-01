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議員質疑國小旁易釀車禍 北市府：檢討改善設施

中央社 / 台北1日電

北市議員陳建銘發現，資料顯示士林北投區國小周圍500公尺容易發生交通事故，影響學童安全。北市交通局今天說，會再檢討像通學巷等設施；警方將視狀況派員取締、疏導。

無黨籍北市議員陳建銘下午在士林國小校門口開記者會時表示，調閱民國106年至今年1月交通事故數據發現，學校周邊500公尺常為肇事熱點，車禍事故件數也逐年攀升。

陳建銘說，士林、北投區共38所國小，數據顯示，其中22所國小周圍500公尺容易發生學童遭撞車禍意外，像士林國小、福林國小旁近年來車禍事故件數也逐年增加。

他表示，從數據來看，國小旁常發生車禍意外，影響學童安全，要求相關單位提改善方式，並積極向學童及家長宣導道路安全觀念。

出席記者會的北市府交通局交通安全科長彭志文接受媒體聯訪時說，針對國小周圍500公尺的道路安全，已規劃通學巷、限速、標線人行道等措施，警方也會視狀況加強取締、疏導。

彭志文表示，會持續跟教育局配合，向學校宣導交通安全措施及觀念，至於國小周圍500公尺發生車禍事故原因，會先檢討如通學巷等設施，後續會跟警方討論後，提出更精進改善作為。

北市警察局交通大隊事故處理組長林洸賢說，學童在上、下學時段，會因穿越道路時，未注意車輛導致釀成事故，針對國小周圍500公尺防範措施，會與交通局檢視事故原因後，提出可維護學童安全的改善作為。

他表示，若校園旁疏導交通的志工發現有車輛違規，可先蒐證再向警方檢舉，後續會視相關事證舉發，也呼籲家長向學童多宣導交通安全。

車禍 北市

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