接掌台史博 張隆志：彰顯台灣價值在世界舞台

中央研究院台灣史研究所副所長張隆志接任國立台灣歷史博物館長，今天交接走馬上任，他表示，將致力於讓「台灣價值」更多元地彰顯在世界舞台。

在文化部政務次長蕭宗煌監交下，張隆志今天接下國立台灣歷史博物館長職務。蕭宗煌感謝張隆志願意暫時卸下中央研究院台灣史研究所副所長職位，出任國立台灣歷史博物館長。

蕭宗煌說，張隆志是美國哈佛大學歷史與東亞語言研究所博士，也是台灣史學史及公共歷史學領域專家，長期鑽研台灣社會文化史、族群關係史、比較殖民史等，培育台灣高等教育人才不遺餘力。

蕭宗煌期許張隆志發揮述說動人故事的專長，以「世界中的台灣」為定位，帶領台史博完成升格三級機關，優化台灣史研究典藏質能，且推動當代蒐藏理念，彰顯台灣文化的獨特性，開展台灣和世界文化接軌的深度及廣度。

張隆志則表示，台史博是一座橋梁，透過歷史連結台灣島內人們的過去、現在與未來，更是台灣與世界對話的窗口，及讓世界認識台灣文化的重要平台。

張隆志說，他是台南市白河區子弟，在台史博開館10年之際返鄉服務，從台史博忠實粉絲轉換身分，再和各方專業團隊合作；他將持續深化台灣史研究，擴展當代典藏能量，並推動策辦高質量展覽及多元創意教育宣傳，從台南出發，放眼世界。

張隆志表示，他將致力於讓大眾更加認識自己的國家歷史，使「台灣價值」更多元地彰顯於世界舞台，讓台史博不僅是國家級博物館，更是「大家的博物館」。

59歲張隆志是美國哈佛大學歷史與東亞語言研究所博士，歷任中央研究院台灣史研究所副所長、國立清華大學人文社會學院學士班主任、國立政治大學台灣史研究所合聘副教授、國立台灣師範大學兼任副教授、英國牛津大學台灣漢學講座、德國柏林自由大學台灣研究講座。