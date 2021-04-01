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營養師捐10萬助弱勢 新北40家庭兒童節出遊

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員洪佳君（右）的好友營養師陳盈蓉（中），今捐出10萬元給新北市好日子愛心大平台。記者王敏旭／攝影
新北市議員洪佳君（右）的好友營養師陳盈蓉（中），今捐出10萬元給新北市好日子愛心大平台。記者王敏旭／攝影

新北市議員洪佳君的好友營養師陳盈蓉，今捐出10萬元給新北市好日子愛心大平台，希望讓弱勢兒童能歡度佳節，新北社會局指出，將協助樹林、鶯歌地區40個家庭一圓兒童節夢想，其中有對姊弟終於完成到屏東海洋生物博物館看海洋世界的願望。

琴琴（化名）姊弟從小在單親家庭成長，媽媽曾因故離開家庭，姊弟因此由社會局協助安置，不過媽媽洗心革面返家後，盼能提供穩定的生活，就讀國小的姊弟在學校聽到同學兒童節要出去玩，卻因家境不允許，不敢跟媽媽提。

姊弟平時課後都參加小衛星課後照顧班，社工得知姊弟有個願望，就是希望到屏東海洋生物博物館看海洋世界，社工藉由「打開願望、點亮童心」方案，要幫姊弟圓夢。

陳盈蓉身兼中華民國營養師公會理事，今前往新北社會局進行捐贈，陳盈蓉說，因為聽到議員洪佳君提到新北市好日子愛心大平台，幫一些弱勢圓夢，決定捐出10萬元，要幫孩童圓夢。

琴琴姊弟今一同參加捐贈儀式，天真的弟弟開心地說「哈，我終於可以到屏東海生館看海豚了」。新北社會局長張錦麗表示，感謝陳盈蓉營養師和洪佳君議員，兒童節前夕捎來賀禮，讓40個家庭都能一圓出遊夢。

新北社會局表示，好日子愛心大平台從2019年6月開辦以來，獲得捐贈物資市值及款項合計達20億1104多萬元，超過540萬人次受益。

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