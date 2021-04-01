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新北清潔隊員1年撿逾50萬現金與物品 全數移交派出所

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

新北市環保局統計，自去年至今清潔隊員9件拾金不昧案，撿到總值約56萬元現金與物品，全數皆移交當地派出所備案，環保局也特別在今日表揚13位拒收餽贈與拾金不昧的隊員。

過去民眾常體恤清潔隊員辛苦會塞紅包，新北市宣導「只收垃圾，不收紅包」，鼓勵民眾口頭道謝，就是對清潔隊的肯定。不過春節期間仍有不少民眾塞紅包給清潔隊員，清潔隊今年已拒收254個紅包，現金超過7萬。

環保局表示，收到民眾又無從退還的紅包、禮品，會依規定統一交由政風室辦理，會把紅包捐給「新北市好日子愛心大平台」，幫助有需要的弱勢家庭。

除紅包外，三芝區清潔隊員春節期間還撿到20萬元現金，也立即向派出所報案，自去年以來，已經有9件清潔隊撿到支票、手機或現金等，總值約56萬。

環保局提醒，民眾可用微笑問候表示對清潔隊員的感謝，或是平時做好垃圾分類與減量，就是對清潔隊員最好的支持。

紅包

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