聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北清潔隊員1年撿逾50萬現金與物品 全數移交派出所
新北市環保局統計，自去年至今清潔隊員9件拾金不昧案，撿到總值約56萬元現金與物品，全數皆移交當地派出所備案，環保局也特別在今日表揚13位拒收餽贈與拾金不昧的隊員。
過去民眾常體恤清潔隊員辛苦會塞紅包，新北市宣導「只收垃圾，不收紅包」，鼓勵民眾口頭道謝，就是對清潔隊的肯定。不過春節期間仍有不少民眾塞紅包給清潔隊員，清潔隊今年已拒收254個紅包，現金超過7萬。
環保局表示，收到民眾又無從退還的紅包、禮品，會依規定統一交由政風室辦理，會把紅包捐給「新北市好日子愛心大平台」，幫助有需要的弱勢家庭。
除紅包外，三芝區清潔隊員春節期間還撿到20萬元現金，也立即向派出所報案，自去年以來，已經有9件清潔隊撿到支票、手機或現金等，總值約56萬。
環保局提醒，民眾可用微笑問候表示對清潔隊員的感謝，或是平時做好垃圾分類與減量，就是對清潔隊員最好的支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言