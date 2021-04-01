清明國道高乘載北市有8管制點 掃墓可搭5線免費公車

清明連假明登場，為維護連假期間北市交通順暢及行車秩序，北市警局規畫交通疏導勤務，從今日起忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，各分局將派員於下午4時到崗進行疏導，其餘路口則在下午4時30分到崗；清明節當天高公局將從早上6時至12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，台北方面共有8處管制點。

8處管制點包含重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道口、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口。

北市交通警察大隊指出，因應民眾提前掃墓祭祖，北市殯葬處及公運處於連假期間，在富德公墓、南港軍人公墓、陽明山第一公墓等墓區，規畫5線免費掃墓公車提供民眾搭乘；另4月2日至5日期間，也針對轄區各觀光遊憩景點，包含陽明山、兒童新樂園、士林官邸、木柵動物園、大型百貨賣場及商圈執行交通疏導。