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侯友宜清明連假前造訪各寺廟 高齡98歲法師親自迎接

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
如道法師（中）親自迎接侯友宜（左）。圖／新北市民政局提供
如道法師（中）親自迎接侯友宜（左）。圖／新北市民政局提供

趁著清明連假前，新北市長侯友宜今日到樹林千霞海明寺參拜，高齡98歲的董事長如道法師親自迎接，讓侯十分感動，並頒贈廟方「常行六度」匾額，感謝海明寺長期從事公益，貢獻社會。

侯友宜表示，自己對海明寺很抱歉，明知道海明寺對社會貢獻良多，直到今日才第1次來。侯友宜提到，法明寺在樹林貢獻多，不但捐獻復康巴士，還舉辦許多藝文或傳統習俗活動，也提供獎學金給清寒學生。

參拜過程法明寺董事長、高齡98歲的如道法師親自迎接，讓侯友宜感動不已，住持明光法師表示，海明寺對社會的貢獻還微不足道，能受到大家肯定很光榮，未來也會持續奉獻在社會、公益事業。

緊接法明寺後，侯友宜也到土城參加大墓公清明祭祀典禮，追悼過去犧牲奉獻的義民烈士，大墓公董事長盧國雄指出，每年清明祭祀是地方重大盛事，今年雖因疫情縮小規模，但對先人感念不滅，相信大墓公祖在天之靈也能理解。

大墓公清明祭祀是每年例行重要大事。圖／新北市民政局提供
大墓公清明祭祀是每年例行重要大事。圖／新北市民政局提供

侯友宜 法師

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