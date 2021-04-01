侯友宜清明連假前造訪各寺廟 高齡98歲法師親自迎接

趁著清明連假前，新北市長侯友宜今日到樹林千霞海明寺參拜，高齡98歲的董事長如道法師親自迎接，讓侯十分感動，並頒贈廟方「常行六度」匾額，感謝海明寺長期從事公益，貢獻社會。

侯友宜表示，自己對海明寺很抱歉，明知道海明寺對社會貢獻良多，直到今日才第1次來。侯友宜提到，法明寺在樹林貢獻多，不但捐獻復康巴士，還舉辦許多藝文或傳統習俗活動，也提供獎學金給清寒學生。

參拜過程法明寺董事長、高齡98歲的如道法師親自迎接，讓侯友宜感動不已，住持明光法師表示，海明寺對社會的貢獻還微不足道，能受到大家肯定很光榮，未來也會持續奉獻在社會、公益事業。