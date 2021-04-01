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樹林生命紀念館第二期 將提供逾4萬櫃位牌位

中央社 / 新北1日電

新北市長侯友宜今天上午視察樹林生命紀念館第二期工程進度時表示，預計6月完工，將可再提供2萬9000個櫃位及1萬2000座神主牌位，以平價的價位來滿足市民的需求。

新北市政府為提供市民殯葬需求，由工務局新工處、民政局殯葬處及樹林區公所共同推動興建「樹林區生命紀念館」，提供三鶯及樹林地區民眾塔位的需求，第一期已於民國108年2月完工、6月啟用。

新北市長侯友宜今天上午前往視察第二期工程進度，媒體詢及新北市塔位不足如何解決。侯友宜說，其實私人經營的塔位數量很足夠，但價位比較高，目前規劃在八里區、鶯歌區興建第二座納骨塔，已責成殯葬處整體性區位調配。

新北市政府工務局表示，樹林地區僅有的公立示範公墓納骨塔位不足，鄰近的鶯歌示範公墓納骨塔櫃位也不多，因此在原先的樹林第六公墓內，規劃興建生命紀念館，另因聯外道路只有4公尺寬、無法雙向會車，加上原有路段整條路基不良，影響民眾進出掃墓，第二期工程將一併進行聯外道路拓寬及路基改善工程。

侯友宜 紀念館

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