快訊

搭Uber大直到大安竟繞道五股 女學生驚魂1小時跳車逃生

台積電先進製程的未來 藏在一座台南的氫氣廠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘆洲五股八里無照駕駛每月300件 警方今起展開大執法

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
蘆洲警分局今天起專案執行１個月「夜間交通大執法」，白天例行取締則照常。圖／警方提供
蘆洲警分局今天起專案執行１個月「夜間交通大執法」，白天例行取締則照常。圖／警方提供

新北市蘆洲警分局統計今年1到3月的交通違規取締件數，其中尤以未帶安全帽2117件最多，無照駕駛1000件則高居第二，平均每天超過11件，大部分都是未成年學生。此外，事故發生率則以夜間較高，今起展開夜間交通大執法。

蘆洲警分局轄區包括蘆洲、五股、八里3個行政區，經統計今年第一季共90天的違規取締件數，前三名依序是未帶安全帽、無照駕駛、噪音車985件，另亦告發86件酒後駕車、60件危險駕駛。

其中尤以無照駕駛一千件較引發關注，平均每天開罰超過11件，而且多半是未成年學生，數量真的很高，警方表示取締當下都會扣車，事後請家長領車的時候宣導、另再利用機會請學校協助教育。

除了日間例行違規取締工作照舊，警方分析第一季各類交通事故，發現夜間發生率較高，經統計轄區內易肇事路口、違規主因等資料，已先在多處路口裝設紅、藍爆閃燈，並自今天起實施1個月的「夜間交通大執法」，規畫由各派出所和交通分隊針對熱時熱點，密集取締違規。

蘆洲警分局指出，無論日夜交通執法，都將重點針對噪音車攔查、酒後駕車、未戴安全帽、無照駕駛、危險駕車等行為加強取締，目的不是要幫國庫賺錢，是希望民眾養成遵守交通規則的習慣，保全自身與他人行車安全。

蘆洲警分局今天起專案執行１個月「夜間交通大執法」，白天例行取締則照常。圖／警方提供
蘆洲警分局今天起專案執行１個月「夜間交通大執法」，白天例行取締則照常。圖／警方提供
蘆洲警分局已先在多處路口裝設紅、藍爆閃燈，並自今天起實施1個月的「夜間交通大執法」。圖／警方提供
蘆洲警分局已先在多處路口裝設紅、藍爆閃燈，並自今天起實施1個月的「夜間交通大執法」。圖／警方提供

未成年

延伸閱讀

新北蘆洲男非法飼養4輻射龜全遭沒入 最高可罰150萬

影／15歲無照騎車困轎車底昏迷 警民合作抬車救人

蘆洲人群起抗議 環保局公告首次投肥站工程流標作收

水肥投入口設蘆洲惹民怨 議員號召里長齊抗議

相關新聞

新北280億不動產沒人繼承 單筆最貴2.6億土地在這

新北市今起公告110年度逾期未辦理繼承登記不動產，被繼承人共2447人、土地1萬6233筆、建物1022棟，總價值高達2...

蘆洲五股八里無照駕駛每月300件 警方今起展開大執法

新北市蘆洲警分局統計今年1到3月的交通違規取締件數，其中尤以未帶安全帽2117件最多，無照駕駛1000件則高居第二，平均...

萬金寵物旅遊正夯 網紅犬眨眼與杜鵑拍照可愛度爆表

兒童節連假將至，金山知名手工披薩店推出聯名限定花朵兒童餐，每日限量前10名免費送，歡迎爸媽帶著自家小孩來歡度佳節，另外，...

北市樹葬落羽之丘啟用 柯文哲：環保葬達27% 我不排斥

明天就是清明連假，台北市長柯文哲今主持富德新闢樹葬區「落羽之丘」啟用。柯文哲表示，台北市去年選擇環保葬人數有5016人，...

避免清明連假出遊壅塞 新北警呼籲民眾超前分流

明天就是清明四天連假，新北市警局交通大隊表示，今年3月20、21日及27、28日連續2個周末已強化五股區成泰、洲后、孝義...

基隆輕軌再邀北北基溝通 柯文哲:還有環狀線等很多要喬

基隆捷運八堵到基隆間規畫方案多，交通部正辦理綜合規畫，預計上半年再邀北北基3位市長開會溝通。台北市長柯文哲今出席富德新樹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。