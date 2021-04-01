蘆洲五股八里無照駕駛每月300件 警方今起展開大執法

新北市蘆洲警分局統計今年1到3月的交通違規取締件數，其中尤以未帶安全帽2117件最多，無照駕駛1000件則高居第二，平均每天超過11件，大部分都是未成年學生。此外，事故發生率則以夜間較高，今起展開夜間交通大執法。

蘆洲警分局轄區包括蘆洲、五股、八里3個行政區，經統計今年第一季共90天的違規取締件數，前三名依序是未帶安全帽、無照駕駛、噪音車985件，另亦告發86件酒後駕車、60件危險駕駛。

其中尤以無照駕駛一千件較引發關注，平均每天開罰超過11件，而且多半是未成年學生，數量真的很高，警方表示取締當下都會扣車，事後請家長領車的時候宣導、另再利用機會請學校協助教育。

除了日間例行違規取締工作照舊，警方分析第一季各類交通事故，發現夜間發生率較高，經統計轄區內易肇事路口、違規主因等資料，已先在多處路口裝設紅、藍爆閃燈，並自今天起實施1個月的「夜間交通大執法」，規畫由各派出所和交通分隊針對熱時熱點，密集取締違規。