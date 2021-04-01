台北109年3成選環保葬 比例不斷上升

「愛護地球」已經成為許多人做選擇的考量之一，包含如何打理「身後事」。台北市殯管處表示，去年台北市死亡人口中有3成選擇環保葬，且每年比例不斷上升。

台北市從92年開始推動環保葬，目前已有海葬、樹葬與花葬等3種方式。台北市殯葬管理處副處長王文秀表示，台北市每年死亡人口約有1.5萬到2萬人，每年選擇環保葬的人數比例不斷上升，累計至今年2月，共有3萬1951人選擇環保葬。

王文秀指出，去年台北市死亡人口1萬7212人中就有5316人選擇環保葬，也就是有3成民眾選擇環保葬，其中花葬占41%、樹葬57%、海葬2%。

「這是一個趨勢，大家都很喜歡環保葬。」王文秀說，雖然環保葬不立碑、不記名，海葬甚至連個大概下葬的區域都沒有，但環保葬「循環再利用」的特質讓現代人對它的接受度越來越高。

以樹葬為例，顧名思義就是將骨灰埋藏在樹根周圍，讓骨灰自然分解。王文秀說，樹葬的儀式很簡單，家屬會先在穴位灑一些花瓣，再把骨灰灑進去、埋起來，最後把土鋪平、蓋上石塊就完成了，依照宗教不同，也會有人請道士來引領或是詠頌詩歌紀念。

實際到台北市提供樹葬的富德公墓「詠愛園」走一遭，與一般人對「墓園」的想像不同，樹葬區不乏帶著孩子散步的新手爸媽，或是坐在樹蔭下聊天的三五好友。對王文秀而言，這裡就是個設置良好的公園，讓市民能沐浴在大自然中。

不過環保葬不立碑、不記名，家屬與後代子孫要如何懷念逝者？王文秀說，這的確是民眾最多的疑問，民眾不能做記號，只知道祖先大概是在這裡，清明節掃墓就是在一個大概的位置祭拜，拜完就恢復原狀，把貢品跟花帶走。

她提到，有些人會覺得環保葬「以後會跟別人攪和在一起」，所以拒絕用這種方式下葬，但納骨塔已經不夠用、要排隊，而環保葬則對地球友善，年輕人都會接受。

只是當被問到以後會不會想環保葬，王文秀立刻回答「我不會」，她笑說，主要還是因為宗教的關係，希望往生後仍能有所依歸，「我們觀念還沒有那麼新啦」。

即便如此，因樹葬與花葬後須讓土地養護半年至一年的時間，以台北市每年增加近2000人選擇環保葬的成長速度，目前「詠愛園」7900個穴位及陽明山「臻善園」花葬區5000個穴位已不敷使用，因此北市又新闢了有8000個穴位的樹葬區「落羽之丘」及7300個花葬穴位。

台北市長柯文哲今天上午出席「落羽之丘」啟用典禮致詞表示，他看到台北市去年死亡人口有3成選擇環保葬時嚇一大跳，「怎麼那麼高」，不過這代表市民的環保意識高，對於新觀念的接受度也很高。至於以後是否會環保葬，柯文哲說，他不排斥，不過還是要想想看。