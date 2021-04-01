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新北280億不動產沒人繼承 單筆最貴2.6億土地在這

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市今起公告110年度逾期未辦理繼承登記不動產，總價值高達280億元，單筆最高價為二重疏洪道附近一筆2.6億土地。圖／新北市府提供
新北市今起公告110年度逾期未辦理繼承登記不動產，總價值高達280億元，單筆最高價為二重疏洪道附近一筆2.6億土地。圖／新北市府提供

新北市今起公告110年度逾期未辦理繼承登記不動產，被繼承人共2447人、土地1萬6233筆、建物1022棟，總價值高達280億元，單筆最高價為二重疏洪道附近一筆2.6億土地。地政局表示，逾期未繼承不動產將列管15年後代為公開標售，若標售價款10年無人申領，則歸入國庫。

新北市未辦理繼承登記不動產今起公告至6月30日止，相關資訊將張貼於新北市各地政事務所、土地所在地、被繼承人戶籍所在地之區公所及里辦公處，也可上新北市政府地政局網站查詢。

地政局指出，依據土地法規定，土地或建物自繼承開始日起逾1年未辦理繼承登記者，經查明後應公告繼承人於3個月內申請登記，逾期仍未申請者，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，若期間仍未辦理所有權移轉，將移請財政部國有財產署公開標售，標售價款儲存於專戶，但超過10年無繼承人申領，則歸屬國庫。

新北市未繼承土地以偏區較多，並以貢寮區1900筆、平溪區1600筆、雙溪區1400筆高居前三名，未繼承建物則以三重138棟、板橋133棟、新店105棟最多。其中單筆最貴不動產為三重區頂文一街上的381坪住宅用地，依公告現值換算高達2.6億元。

地政局提醒，民法規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，同性婚姻配偶間準用民法繼承編規定，也有相互繼承的權利。另民眾如不清楚申辦繼承登記流程及應備文件，可至官網查詢。如因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有。

同性婚姻 貢寮

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