北市樹葬落羽之丘啟用 柯文哲：環保葬達27% 我不排斥

明天就是清明連假，台北市長柯文哲今主持富德新闢樹葬區「落羽之丘」啟用。柯文哲表示，台北市去年選擇環保葬人數有5016人，比例達27%，連他第一次看到這數字，都嚇一跳、相當驚訝，甚至很多市民朋友都不相信。

柯說，台北市寸土寸金，土葬根本不可能，甚至蓋靈骨塔，因為是鄰避設施，政府也有很大壓力，其實環保葬很值得推廣，若考慮到對下一代環境、經濟壓力，環保葬很直得推廣。

根據台北市民政局統計，台北市從2003年至今，選擇海葬人數有1134人；樹灑葬2萬722人；花葬1萬115人，總計已有3萬1971人選擇環保葬處理後事。

民政局表示，這幾年環保葬人數，從2015年1932人；2018年倍增至3769人；2019年更有4258人；去年更有5018人選擇環保葬，柯文哲今主持「落羽之丘」啟用，柯說，他自己是急重症外科醫生出身，對生老病死自有一番看法，就是人之常情，所以他並不排斥，但是否會選擇環保葬？柯說，這還要想想看。

北市民政局表示，因應台北市民對環保自然葬需求，殯葬處去年執行「新樹葬園區」和「新花葬園區」闢建計畫，富德落羽之丘設置約8000個樹葬區穴位，園區以落羽松環繞，樹貌隨四季變化，營造優美氛圍。

另外，今天也同步啟用的陽明山臻善園新設花葬區，新設約7360個花葬區穴位及1處寵物灑葬區，園區種有吉野櫻、流蘇、繡球花及各式草花等不同花種近3萬株，依季節變化接續盛開，繁花錦簇，讓先人可長眠花海。

台北市政府新闢的富德樹葬區「落羽之丘」及陽明山新花葬區已經完工啟用，即日起，開放民眾申請。

民政局長藍世聰表示，柯市長上任後，積極推動「綠色殯葬」，自2015年至今年2月，台北市多元環保葬累計參加人數達2萬4千人，相較過去2003年至2014年間累積參與人數7587人，成長幅度已超過3倍。顯見北市推動環保葬政策已經逐漸獲得多數人認同，願意選擇回歸自然，把土地遺愛後人永續運用。

柯文哲表示，台北市已沒有多餘土地可供土葬，循環使用的「環保葬」是留給後人永續環境的好選擇，也是價值的具體展現。親人與逝者的關係，不會因為葬禮採取何種形式而停止。選擇環保葬，除了節省土地空間外，更讓後人體驗到先人響應環保的價值與理念，讓感念與思念生生不息。