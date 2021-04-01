拚年底開工 雙子星環評未過 柯文哲:一定會蓋但需修改

台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案(雙子星案)昨第二次環評闖關，因委員對雙子星規畫恐衝擊北車交通；兩棟高樓外觀被質疑「太醜、不好看」；玻璃帷幕設計不環保，要求開發單位台北雙星重新送件，1個月內修正後再審。台北市長柯文哲今天說，雙子星蓋是一定會蓋，只是過程中，有些需要修改。

被視為台灣國門的雙子星開發案，預計總投資金額達6百多億元，將興建兩棟各360公尺(D1)、及280公尺(C1)超高大樓，拼今年底開工、2027年營運。

不過昨雙子星案再度召開環評大會，遭地主質疑，雙子星的外觀設計，就是一個「醜」字，也沒國際觀。環評委員也認為，對應信義區台北一零一，這麼高的建築，對周邊景觀、光害、生態都有影響，甚至認為玻璃帷幕應該要重新設計，柯文哲今天說，環評委員是嫌雙子星全部做玻璃帷幕的話，太不環保，所以環保設計要做好，不然會耗電太厲害。

不過柯文哲也說，雙子星蓋是一定會蓋，只是過程中，有些需要修改。