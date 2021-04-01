快訊

出發了！台帛首發團全採陰確定 「全員成行」

海巡署：中共無人機近期繞東沙島飛行偵蒐我軍事部署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚年底開工 雙子星環評未過 柯文哲:一定會蓋但需修改

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天說，雙子星蓋是一定會蓋，只是過程中，有些需要修改。圖／雙子星模擬圖/開發單位提供
台北市長柯文哲今天說，雙子星蓋是一定會蓋，只是過程中，有些需要修改。圖／雙子星模擬圖/開發單位提供

台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案(雙子星案)昨第二次環評闖關，因委員對雙子星規畫恐衝擊北車交通；兩棟高樓外觀被質疑「太醜、不好看」；玻璃帷幕設計不環保，要求開發單位台北雙星重新送件，1個月內修正後再審。台北市長柯文哲今天說，雙子星蓋是一定會蓋，只是過程中，有些需要修改。

被視為台灣國門的雙子星開發案，預計總投資金額達6百多億元，將興建兩棟各360公尺(D1)、及280公尺(C1)超高大樓，拼今年底開工、2027年營運。

不過昨雙子星案再度召開環評大會，遭地主質疑，雙子星的外觀設計，就是一個「醜」字，也沒國際觀。環評委員也認為，對應信義區台北一零一，這麼高的建築，對周邊景觀、光害、生態都有影響，甚至認為玻璃帷幕應該要重新設計，柯文哲今天說，環評委員是嫌雙子星全部做玻璃帷幕的話，太不環保，所以環保設計要做好，不然會耗電太厲害。

不過柯文哲也說，雙子星蓋是一定會蓋，只是過程中，有些需要修改。

環評 柯文哲

延伸閱讀

許水德辭世 柯文哲：他是很NICE、客氣的人

社宅居民中籤逾4成不正義 柯文哲：為拜託不抗議才妥協

憶許水德北市功績 柯文哲：我會傳承市政基業

邱昱凱毛遂自薦悠遊卡總座？ 柯文哲：鼓勵他做好工作

相關新聞

清明假期強化交通疏導 國道林口2個南下入口高乘載

新北市林口警分局因應清明節連續假期勢必湧現車潮，今天開始提前實施交通疏導勤務，連假期間針對林口、泰山第一公墓、頂福陵園周...

萬金寵物旅遊正夯　網紅犬眨眼與杜鵑拍照可愛度爆表

兒童節連假將至，金山知名手工披薩店推出聯名限定花朵兒童餐，每日限量前10名免費送，歡迎爸媽帶著自家小孩來歡度佳節，另外，...

北市樹葬落羽之丘啟用 柯文哲：環保葬達27% 我不排斥

明天就是清明連假，台北市長柯文哲今主持富德新闢樹葬區「落羽之丘」啟用。柯文哲表示，台北市去年選擇環保葬人數有5016人，...

避免清明連假出遊壅塞 新北警呼籲民眾超前分流

明天就是清明四天連假，新北市警局交通大隊表示，今年3月20、21日及27、28日連續2個周末已強化五股區成泰、洲后、孝義...

基隆輕軌再邀北北基溝通 柯文哲:還有環狀線等很多要喬

基隆捷運八堵到基隆間規畫方案多，交通部正辦理綜合規畫，預計上半年再邀北北基3位市長開會溝通。台北市長柯文哲今出席富德新樹...

朱立倫未邀參加餐會？ 侯友宜：有公事在身

前國民黨主席朱立倫日前為了替前新北衛生局長林奇宏獲選陽明交大校長，舉辦餐會，現在有多個新北市局處首長，卻獨缺新北市長侯友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。