基隆輕軌再邀北北基溝通 柯文哲:還有環狀線等很多要喬

基隆捷運八堵到基隆間規畫方案多，交通部正辦理綜合規畫，預計上半年再邀北北基3位市長開會溝通。台北市長柯文哲今出席富德新樹葬區「落羽之丘」啟用典禮受訪表示，除解決基隆輕軌，還有環狀線、萬大線、三環三線等，還是要由交通部出面，解決經營權怎處理等問題，包括誰負責蓋？誰負責經營？很多還是要喬。

對於立委蔡適應日前在臉書提到，交通部長林佳龍已責成次長王國材，針對基隆輕軌，將與台北市、新北市、基隆市持續進行工作會議，預期上半年再邀3位市長舉行「北北基軌道路網政策溝通平台」會議，並接續召開公聽會。

對此，柯文哲今表示，首都生活圈不管叫首都生活圈、或大台北生活圈，絕對不會因為是行政區畫下去，就完全隔開。

柯說，北市府也有研究，發生在台北市的車禍，北市民才占43%。也就是說，雖然有行政區域的畫分，但生活是混在一起，每天都有一大堆非台北市的人進來北市，也有一大堆從台北市出去，所以交通路網，不是台北市可以單獨處裡的。

柯也表示，基隆輕軌議題，交通部上次已開過一次會，但現在還有環狀線、萬大線、三環三線，坦白說，雖是由新北蓋，但人潮還是會到台北市消費，所以還是要由交通部出面，把相關人全部找來，解決經營權怎麼處理等問題，包括誰負責蓋？誰負責經營？很多還是要喬。