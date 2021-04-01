疫情讓視障按摩業績少3成 新北推素還真刮刮卡祭大獎

新冠肺炎影響按摩小棧的業績，尤其是在醫療院所內的按摩小棧更受到衝擊，新北勞工局邀請「霹靂布袋戲」當家台柱「素還真」擔任年度活動大使，並推出4款素還真刮刮卡，即日起只要消費滿500元，就能抽到大獎。

新北輔導24家按摩小棧及7家優良按摩院，去年新冠肺炎導致民眾漸少按摩的機會，勞工局身障就業輔導科長盧志銘說，去年醫療院所內的按摩小棧根本沒辦法經營，而所也的視障按摩師業績大幅下降約3成。

盧志銘指出，今年視障按摩系列活動即日起開跑，凡是到勞工局輔導的視障按摩小棧、視障按摩院消費滿500元，就能獲得素還真刮刮卡，除了能現刮現抵消費金額，還成抽到家庭劇院組、蒸洗脫烘滾筒洗衣機等總計8888個獎項。

勞工局長陳瑞嘉說，新北每名視障按摩師均具備1600小時專業技術士證，以專業的筋絡學為大眾解除疲勞，去年受疫情衝擊，連帶使視障按摩師的收入受到影響，為了提升服務與收入，因此與霹靂合作規劃系列活動。