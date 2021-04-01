北投製片廠再利用方式 文化局：會符合購地精神

港星杜汶澤昨天到北投製片廠參觀，發文稱要打造台港文化飲食園區，引起文史工作者關心。北市文化局今天表示，一定會符合樓地板面積70%以上為影視音產業購地精神，不用擔心。

香港男星杜汶澤昨天上午在臉書發文表示，正在找尋合適地點與合作夥伴以建立「台港文化飲食園區」，文中附上在「北投製片廠」參觀的照片，並特別感謝台北市文化局主任秘書劉得堅。

文史工作者蕭文杰對此提出嚴厲譴責，他在臉書發文指出，北投製片廠是經過文資審議會通過，具有法定文資價值的歷史建築，它的場所精神是表演藝術及片場，若要在此設立台港文化飲食園區真的不適合。

他說，文化局應該要建議更符合場所精神的文資場域設立台港文化飲食園區，甚至連台灣大學內的僑光堂都比北投製片廠適合，因僑務跟香港較有連結，且僑光堂1樓部分空間本來就是餐廳，呼籲劉得堅不要浪費杜汶澤的寶貴時間。

劉得堅今天上午接受電訪表示，尊重蕭文杰的說法，將北投製片廠打造成「北投影視音產業園區」的BOT案預計今年會再度招商，一定會符合樓地板面積70%以上設置影視音產業的購地精神，不用擔心。

陪同參觀的台北市議員黃郁芬說，因杜汶澤希望能對台灣的表演藝術盡一份心力，因此昨天花一整天帶他到士林、北投參觀台北表演藝術中心、北投製片廠、新北投71園區等表演藝術場館參觀，並拜訪國立台北藝術大學校長陳愷璜。

黃郁芬說，參觀過程有詳細向杜汶澤說明整個北投製片廠的歷史，並向他清楚解釋歷史建築的意義，其實杜汶澤在參觀過程都沒有提到建立台港文化飲食園區的想法，她認為杜汶澤的發文比較偏向開玩笑性質，不用太緊張。

文化局2014年編列新台幣15.7億元預算向國防部有償撥用北投製片廠，總面積1.4公頃；台北市長柯文哲在2016年宣布將把北投製片廠打造成「北投影視音產業園區」，但BOT案數次流標。

文化局後來編列1.3億元預算修復，工程預計在2023年底完成，期間持續招商。