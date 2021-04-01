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社宅居民中籤逾4成不正義 柯文哲：為拜託不抗議才妥協

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天坦言，在地去抽當然是不公平，但當時蓋公宅，地方抗議撒冥紙，才會有這條妥協方案，現在社宅很成功，雖不會取消敦親睦鄰戶，但會百分比下降。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天坦言，在地去抽當然是不公平，但當時蓋公宅，地方抗議撒冥紙，才會有這條妥協方案，現在社宅很成功，雖不會取消敦親睦鄰戶，但會百分比下降。記者林麗玉／攝影

北市明倫社宅，遭時代力量立委邱顯智質疑，在地居民中籤率高達41.5%，對比北市就學、就業者中籤率1.4%，差約30倍，居住不正義。內政部次長花敬群也說，敦親睦鄰戶超過30%不妥。台北市長柯文哲今表示，的確是要給有需要的人。柯坦言，在地去抽當然是不公平，但當時蓋公宅，地方抗議撒冥紙，才會有這條妥協方案，現在社宅很成功，雖不會取消敦親睦鄰戶，但會百分比下降。

邱顯智質疑，台北市府的社宅政策一手領中央補助，卻拿來回饋區里居民，在地居民中籤率竟高達4成以上，難保不會透過「另立新戶」規避無房產條款，即可輕鬆抽到社宅，再轉租獲利，這樣的社宅政策，根本圖利在地居民，違背中央補助初衷。

柯文哲今認同，並表示「對啦，社宅應該是給有需要的人」。不過柯也說，台北市政府後來有個政策，就是北市府會蓋很多公宅 ，每一棟公宅的入住標準，不一定要一樣，特別是內湖地區。

柯文哲說，內湖地區一定要解決15萬外來人口進來內湖上下班的問題，交通一定會打結， 所以內湖的社宅規劃，應該是在內湖工作，最好就住在內湖，但內湖當初要設計公宅，還來不及設計。

另外，柯也提到，北市府在南港的公宅規畫，就考慮到產業跟動向，例如南港車站對面的南港機廠社宅，規劃有1400戶，如果要住南港機廠公宅，一定就要在南港工作，北市府會慢慢修改北市公宅的入住標準，抽籤辦法也會重新修正。

柯文哲提到，社宅讓在地去抽，當然是不公平，不過當時之所以會有這條規定， 是因為總是要有好處，給在地居民，不然每一個給你抗議撒冥紙，所以當時是為了拜託地方不要抗議，才有這條妥協方案。

柯說，現在公宅在北市相當成功了，這條敦親睦鄰戶當然要修正，但不是取消，至少百分比下降，至於比例要下降多少？這還要再討論。

北市 社宅 柯文哲

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