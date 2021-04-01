買到「調表車」！台中去年中古車消費爭議2成車主中計
你買的中古車，里程數都是真的嗎？台中市政府法制局接獲消費者申訴「中古車里程不實爭議案」。消費者表示，看到一輛中古車里程表顯示僅駕駛15萬公里，決定下訂；但之後查詢發現該車在先前驗車時，行駛里程數實已達42萬公里！消費者因此要求退訂，然業者卻以契約載明「不擔保里程數」為由，拒絕退還訂金。
台中市政府法制局建議民眾，購買中古車前，可先使用「監理服務APP」查詢車輛里程數，以免「中計」買到調表車。
法制局統計，2020年台中市中古車買賣消費爭議申訴案總計76件，其中約2成案件、共14件關乎車輛里程不實。
法制局長李善植說，便利民眾快速查詢車輛里程數，交通部公路總局已於「監理服務APP」提供「里程數查詢」服務，建議民眾於購買中古車前，可先向業者索取車輛的「車牌號碼」及「出廠年月」資訊，即可線上查詢該車最近檢驗時的里程數，瞭解里程數是否有「多變少」的異常情形，再決定是否購買。
李善植指出，依最近的交通部自小客車調查報告，國人自用小客車全年行駛公里數平均約1萬公里，消費者在購買前可就車輛出廠年月及里程數相互參考，初步判斷中古車的使用情形。
中古車的里程數攸關車輛的性能、品質、維護保養、價格及後續耐用的時限等問題，是消費者決定是否購買的重要因素，也是中古汽車買賣定型化契約應記載的事項。
李善植說，縱使業者在契約記載「不擔保里程數和現況一致」，但業者若有竄改里程數的行為，仍可能成立刑法詐欺罪；且車行負責人如聯合技師或業務員3人以上共同犯罪，更可能成立加重詐欺罪，可處1年以上7年以下有期徒刑，因此呼籲業者勿貪圖不當利益而遭牢獄之災。
民眾如有消費問題，可於平日上班時間利用市話或手機撥打消費者服務專線「1950」，由所在地的縣市政府消費者服務中心人員提供諮詢服務。
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