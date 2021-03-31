新北職員請長假引不滿 衛生局：依人事規定給假

中央社 / 新北31日電

新北市衛生局今天表示，一名職員去年10月接種流感疫苗後，因身體不適請假至今。衛生局已協助申請預防接種受害救濟，是否與疾苗施打有關，正由中央核判。相關請假依規定核給。

民眾今天向媒體投訴，新北市政府衛生局一名考上普考的女職員，去年10月接種流感疫苗，2天後稱疫苗不良反應請假，後因其他病假等，請假至今5個月。傳出有同事撞見她請假期間出遊、逛街，職務卻因請假必須由同事代理，引起局內某些人不滿。

衛生局回應，這名同事於去年10月5日接種完流感疫苗後，出現不適症狀。已協助就醫並追蹤關懷，同時協助申請預防接種受害救濟。

至於女職員的不適是否與施打疫苗有關，目前由中央核判。職員因身體不適持續就醫，病情由專業的醫師診療及判斷，也因為醫師出具診斷證明書，延長病假依人事相關規定核給假。

流感疫苗 衛生局

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