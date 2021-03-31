聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市人行道車阻像「怪物」 身障者嘆：不該擋的都擋了
「人本道路環境」日益受到重視，台北市議員李明賢今舉辦座談會，對於北市人行道仍有超過4000多根車阻，與會身障代表頻頻批評這是「人行道怪物」、「該擋的擋不了，不該擋的都擋了」。北市新工處與交工處承諾，三周內完成清查全市內是否有不符規定的車阻。
人行道車阻經常造成輪椅族通行不便，甚至繞道造成危險，對於現存4000多根人行道車阻，依照無障礙相關規定必須不得小於150公分，北市府新工處表示，從103年至今已經拆除1130根。
台灣身障者權益促進會理事長張宗傑指出，車阻是人行道怪物，根本無法阻擋機車進入人行道，結果只是造成身障者的阻礙；鄭豐喜文教基金會行動總監林文華也說，人行道車組，根本就是路霸。另有與會代表還說「為何桃園市可以即報即拆，北市就拆不動呢？」
障礙者人權監督聯盟理事長張學恆表示，根據身心障礙者權益保障法54條規定，包括道路或人行道都要符合無障礙相關法規， 不過，他更出示今年一月拍照照片，強調北市現存許多車阻，根本是沒必要，甚至還有存在90公分以下的車阻。
對於身障團體的訴求，新工處表示，若有造成身障者行動不便，也會檢討或會勘拆除；李明賢也表示，將在本會期連署提案，要求市政府主動清查全市車阻，並擬定拆除計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言