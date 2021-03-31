北市人行道車阻像「怪物」 身障者嘆：不該擋的都擋了

「人本道路環境」日益受到重視，台北市議員李明賢今舉辦座談會，對於北市人行道仍有超過4000多根車阻，與會身障代表頻頻批評這是「人行道怪物」、「該擋的擋不了，不該擋的都擋了」。北市新工處與交工處承諾，三周內完成清查全市內是否有不符規定的車阻。

人行道車阻經常造成輪椅族通行不便，甚至繞道造成危險，對於現存4000多根人行道車阻，依照無障礙相關規定必須不得小於150公分，北市府新工處表示，從103年至今已經拆除1130根。

台灣身障者權益促進會理事長張宗傑指出，車阻是人行道怪物，根本無法阻擋機車進入人行道，結果只是造成身障者的阻礙；鄭豐喜文教基金會行動總監林文華也說，人行道車組，根本就是路霸。另有與會代表還說「為何桃園市可以即報即拆，北市就拆不動呢？」

障礙者人權監督聯盟理事長張學恆表示，根據身心障礙者權益保障法54條規定，包括道路或人行道都要符合無障礙相關法規， 不過，他更出示今年一月拍照照片，強調北市現存許多車阻，根本是沒必要，甚至還有存在90公分以下的車阻。