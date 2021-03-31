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北市聯醫中興院區住宿長照機構開幕 單人床每月收費6萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲表示未來將持續建立長照機構、日照中心，打造高齡友善環境。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲表示未來將持續建立長照機構、日照中心，打造高齡友善環境。記者胡瑞玲／攝影

台北市立聯合醫院中興院區住宿長照機構今開幕，北市除南港東明社宅、北投奇岩長青樂活大樓設置住宿長照機構外，中興院區為北市第一所設置在醫院的公立住宿長照機構，提供34床，目前已入住12人，單人房月收6萬元，比奇岩收費還貴，但因需求量大，因此詢問、登記入住人數仍眾多。

台北市長柯文哲出席開幕儀式時表示，因應人口老化需求，資源與預算分配需檢討非法定性的社福支出，將資源幫助長者延緩老化及安老樂活政策，落實社區照顧功能及在地老化政策。未來北市將持續建立長照機構、日照中心，整合聯醫居家安寧照護團隊，打造高齡友善環境。

北市衛生局長黃世傑指出，截至今年2月底，北市總人口數達259萬2878人，65歲以上人口總計49萬8236人，占19.22％，預計2022年將邁入超高齡社會，屆時平均5人有1老人。因應高齡社會需求，北市自2007年實施長照十年計畫，2017年推出長照十年計畫2.0。

目前有設置住宿長照機構包含東明、奇岩，中興院區是第3家，提供4張單人床，目前入住2床、28床雙人床已入住7床、6床三人床已3床入住。

價格方面，單人床每月收費6萬元、雙人床4萬9千元、三人床4萬5千元。黃世傑說，若要有經濟規模需設置60至90床以上，但東明僅能設置46床、中興院區34床，但因需求量大，即使標價6萬元也很多人搶。

衛生局表示，雖奇岩住宿長照費用遭批評，中興院區提供的空間比一般機構來得寬敞、明亮，且引用許多新科技提升照護，加上照顧人力及硬軟體設施，其實與市場上一般住宿長照機構收費差不多。

黃世傑表示，北市聯醫4院區都設置住宿長照籌備小組，但因院所老舊、空間有限，因此只有中興院區可擠出34床提供住宿長照；籌備小組主要尋找市府用地設置住宿長照中心，目前已找到用地包含北投秀山國小預定地、大灣北段停車場、南港機廠附近等，現在都在盤點是否可用來設置床位。

黃世傑說，衛福部今年決定將南港郵局做為住宿型長照機構，提供約100床；預計明年完工的廣慈博愛園區，也將打造住宿長照機構，並提供400多床；衛生局補充，北市住宿長照床位需求量達1萬2000多床，目前已有6000多床，還須4000床，今年預計增加269床、明年700多床，盼這兩年可新增1000床，解決民眾長照需求。

台北市長柯文哲出席台北市立聯合醫院中興院區住宿長照機構開幕儀式。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲出席台北市立聯合醫院中興院區住宿長照機構開幕儀式。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲出席台北市立聯合醫院中興院區住宿長照機構開幕儀式。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲出席台北市立聯合醫院中興院區住宿長照機構開幕儀式。記者胡瑞玲／攝影
北市聯醫中興院區的住宿長照床位有單人床、雙人床、三人床等選項。記者胡瑞玲／攝影
北市聯醫中興院區的住宿長照床位有單人床、雙人床、三人床等選項。記者胡瑞玲／攝影
北市聯醫中興院區的住宿長照床位有單人床、雙人床、三人床等選項。記者胡瑞玲／攝影
北市聯醫中興院區的住宿長照床位有單人床、雙人床、三人床等選項。記者胡瑞玲／攝影

長照 衛生局

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