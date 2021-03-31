北市聯醫中興院區住宿長照機構開幕 單人床每月收費6萬

台北市立聯合醫院中興院區住宿長照機構今開幕，北市除南港東明社宅、北投奇岩長青樂活大樓設置住宿長照機構外，中興院區為北市第一所設置在醫院的公立住宿長照機構，提供34床，目前已入住12人，單人房月收6萬元，比奇岩收費還貴，但因需求量大，因此詢問、登記入住人數仍眾多。

台北市長柯文哲出席開幕儀式時表示，因應人口老化需求，資源與預算分配需檢討非法定性的社福支出，將資源幫助長者延緩老化及安老樂活政策，落實社區照顧功能及在地老化政策。未來北市將持續建立長照機構、日照中心，整合聯醫居家安寧照護團隊，打造高齡友善環境。

北市衛生局長黃世傑指出，截至今年2月底，北市總人口數達259萬2878人，65歲以上人口總計49萬8236人，占19.22％，預計2022年將邁入超高齡社會，屆時平均5人有1老人。因應高齡社會需求，北市自2007年實施長照十年計畫，2017年推出長照十年計畫2.0。

目前有設置住宿長照機構包含東明、奇岩，中興院區是第3家，提供4張單人床，目前入住2床、28床雙人床已入住7床、6床三人床已3床入住。

價格方面，單人床每月收費6萬元、雙人床4萬9千元、三人床4萬5千元。黃世傑說，若要有經濟規模需設置60至90床以上，但東明僅能設置46床、中興院區34床，但因需求量大，即使標價6萬元也很多人搶。

衛生局表示，雖奇岩住宿長照費用遭批評，中興院區提供的空間比一般機構來得寬敞、明亮，且引用許多新科技提升照護，加上照顧人力及硬軟體設施，其實與市場上一般住宿長照機構收費差不多。

黃世傑表示，北市聯醫4院區都設置住宿長照籌備小組，但因院所老舊、空間有限，因此只有中興院區可擠出34床提供住宿長照；籌備小組主要尋找市府用地設置住宿長照中心，目前已找到用地包含北投秀山國小預定地、大灣北段停車場、南港機廠附近等，現在都在盤點是否可用來設置床位。