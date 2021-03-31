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祖孫同遊！4月1日起敬老卡可使用兒童新樂園遊具

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市社會局宣布，自110年4月1日起開放敬老卡480點可以使用兒童新樂園遊具。圖／北捷提供
北市社會局宣布，自110年4月1日起開放敬老卡480點可以使用兒童新樂園遊具。圖／北捷提供

兒童節讓孫子帶著阿公阿嬤出去，祖孫間一起創造最趣味的回憶，北市社會局宣布，自110年4月1日起開放敬老卡480點可以使用兒童新樂園遊具，另外，110年4月2日至4月5日兒童節4天連假，學童刷兒童卡免費搭乘捷運，全北市玩透透。

社會局比少，長者持敬老卡除入園免收費外，園內遊具設施也可使用敬老卡點數優惠，兒童新樂園內遊具設施單次搭乘費用約20至100元不等，持敬老卡搭乘單項設施最高可折抵50點（元）。另外，為注重長者運動需求，部分公營場館、各區運動中心游泳池及健身房設施皆可使用敬老卡，增進長者使用便利性。

社會局長周榆修表示，自106年起臺北市敬老卡持續擴大使用功能，現行可享有搭乘市區公車、敬老愛心車隊計程車、捷運、貓纜、部分公營場所、YouBike及雙層觀光巴士優待，今年4月1日起開放兒童新樂園遊具設施可使用敬老卡點數，為促進世代融合，讓阿公阿嬤帶孫子出來走走，不僅有益長輩身心健康，也讓家庭氣氛更加融洽。周榆修強調，兒童節連假學童持兒童卡也可以免費搭乘捷運，讓祖孫同樂成為連假最棒的回憶。

捷運 兒童新樂園 連假

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