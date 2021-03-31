防公司遷址避法規 北市擬擴大外送條例保護對象

「台北市外送平台業者管理自治條例」上路滿週年，北市勞動局表示，將修法擴大自治條例保護對象，只要外送員送餐到台北市就適用此法，避免外送平台藉更改公司登記地規避責任。

「台北市外送平台業者管理自治條例」自去年3月27日開始施行，北市勞動局今天舉行記者會說明上路週年成效，並公布未來修法方向。

北市勞動局職業安全衛生科長陳伯端說，勞動局自去年12月29日開始實施問卷調查，到今年3月20日為止共回收570份問卷，其中有54%受訪者所屬外送平台為Foodpanda、44%為Ubereats，有42%受訪者為全職外送員、58%為兼職。

陳伯端表示，外界最好奇的薪水部分，全職者中有60%月薪為新台幣3萬元到5萬元、23%月薪5萬元以上，兼職者中有42%月薪1萬元以下、45%月薪1萬元到2萬元。

陳伯端指出，最令他感到訝異的是，有77%受訪者表示「不應增列工時限制」，代表多數外送員都是希望多賺一點、拚經濟，甚至認為政府不要管太多。

勞動局長陳信瑜表示，勞動局參考這份問卷調查結果列出3大修法方向，包括建立定期回訓機制、研議每日工時上限，以及擴大保護對象。

陳信瑜說明，定期回訓機制是要求在職滿一定年限或曾發生交通事故的外送員須重新上課，重新建立外送員的預防性駕駛觀念；研議每日工時上限則是因為目前外送員與外送平台是承攬關係，在工時上沒有保障，希望預防辛苦打拚的外送員過勞。

至於擴大保護對象，陳信瑜透露，有些外送平台為了規避法律責任，將公司登記地改為新北市，因此將修法，未來會依「勞務提供地」來判斷是否適用「台北市外送平台業者管理自治條例」，只要外送員送餐到台北市來，就會受到保護。

此外，陳信瑜表示，雖然勞動部的指引開放外送平台替外送員投保「碎片型保險」，即僅派單期間納保，但為了符合民意並提供外送員保障，北市府將繼續要求外送平台替外送員保「全時段保險」。