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新北YouBike前30分鐘收5元 學生哀哀叫

中央社 / 新北31日電
YouBike示意圖。圖／新北交通局提供
YouBike示意圖。圖／新北交通局提供

民進黨新北市議會黨團今天表示，新北YouBike前30分鐘免費改自費5元後，讓許多學生認為已增加騎車通勤負擔，紛向黨團陳情。交通局回應說，會滾動檢討補貼政策。

黨團總召集人黃俊哲表示，新北市已編列約新台幣3億元補貼預算，再加上有許多YouBike站點設立於校園周邊，使得許多學生常利用YouBike通勤上學，可見YouBike對學生族群的重要性。

他說，因交通局日前宣布取消YouBike前30分鐘免費騎乘優惠，將原訂30分鐘市府補助10元的優惠改為市民自付5元，市府補貼5元，黨團就接獲許多學生陳情，黨團要求市府應該研議學生方案或其他配套方案，來解決新制上路後對使用者所造成的困擾。

交通局表示，為使資源更有效運用、落實使用者付費的公平性原則及鼓勵使用大眾運輸，公車、捷運轉乘及購買1280元定期票使用者，仍由市府補貼10元、享有YouBike前30分鐘免費騎乘優惠。

交通局表示，非搭乘大眾運輸轉乘接駁需求者，調整為民眾自付5元、市府仍補貼5元。市府後續將視民眾使用情況，滾動檢討公共自行車補貼政策。

YouBike 民進黨

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