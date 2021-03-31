列車聲影響明倫社宅居民 北捷：持續減噪措施

中央社 / 台北31日電

台北市議員陳怡君接到明倫社會住宅東側處住戶陳情，指稱時常聽見捷運列車過彎等聲音，影響作息。台北捷運公司今天表示，會持續執行減噪措施，並關注民眾反映。

民進黨籍北市議員陳怡君指出，住明倫社會住宅東側的住戶陳情，指捷運列車行經社宅時，經過彎處聲音尖銳刺耳，加上飛機低空經過等，讓住戶飽受噪音折磨，影響生活作息。

陳怡君表示，明倫社會住宅住戶最困擾的是清晨6時，一小時內有多輛捷運列車行駛，晚間10時許，仍有捷運列車運轉的噪音擾民，就算關氣密窗，也無法阻隔噪音。

她說，台北捷運公司應在重點路段設隔音牆，並採取減低噪音改善措施，北市環保局也要到場進行噪音分貝量測。

對此，北捷發布新聞稿表示，接獲民眾反映後，已持續關注民眾意見，並積極執行減噪措施。

北捷指出，今年3月間委託環保署認證廠商，在明倫社會住宅B棟6樓實施捷運行駛音量監測，結果皆符合法規標準，會全力持續加強相關減噪措施。

北捷表示，捷運列車行駛高架平面段路線，因軌道線形，鋼軌均會發出聲響，為降低影響捷運沿線居民生活品質，靠近住宅區段都裝有隔音牆，並委託專業廠商進行音量分貝數量測，結果均符合規定。

北捷指出，為兼顧營運品質，會持續加強相關減噪措施，包含加強軌道研磨維護保養、電聯車輪車削維護保養、增設軌道潤滑設備、隔音牆重置工程、降低夜間行車速度等措施。

捷運 北捷

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