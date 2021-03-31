薇閣高中邀白先勇演講 同學熱情提問問不停

台北市私立薇閣高級中學今邀請文學作家白先勇與歷史學者廖彥博演講，講題為「從台北人到悲歡離合四十年」，會後現場更開放同學提問，同學踴躍發言準備許多問題請益，另外，白先勇也鼓勵同學門，多閱讀古詩詞、小說以及古今中外傳記，增加對經典的瞭解。

白先勇藉由「悲歡離合四十年」這本書分為三部曲，不僅是一部民國軍事史，也可以說是一部家史與信史的融合，書中介紹父親白崇熙的種種事蹟，並說明白崇禧與蔣介石變化莫測的關係，以及君臣同心的困難。另外，廖彥博講解創作過程中如何處理數量可觀的檔案、日記、函件等史料，分享史實考證中的困難以及過程中的趣聞，並接續白先勇分享國民軍事歷史。

會後現場開放同學提問，有同學好奇白先勇的父親為軍事將領，為何白先勇卻進入文學領域？白先勇表示，父親雖從軍但小時候也念四書五經，父親小時因為家境貧窮，被家中舅舅嘲諷還念什麼書，當學徒算了，因此激起父親求學的動力，反而更努力念書，「我小時候暑假都不能出去玩，父親要求我讀古文觀止等。」