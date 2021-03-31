就是愛跳舞 貢寮阿嬤打扮穿和服亮相

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區福隆里老人家學著穿和服精心打扮，宛如大明星扮相，大家上課前合照樂此不疲。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區福隆里老人家學著穿和服精心打扮，宛如大明星扮相，大家上課前合照樂此不疲。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區福隆里雖是著名觀光區，山區海邊仍有高比例的獨居長者，為此新北市社區工作者協會103年承辦福隆銀髮據點，107年爭取到C級巷弄長照站，並在今年推動異國藝術課程，包括非洲鼓及周三下午的日本舞課程，老人家學著穿和服精心打扮，宛如大明星扮相，大家上課前合照樂此不疲。

新北市社區工作者協會照服員林麗鳳表示，貢寮區福隆里山區海邊都有長者散居，協會在每周三的共餐日，都會與熱心長輩準備好便當，開著車為獨居老人送餐，包括虎子山街、龜壽谷街及仁和橋附近，有在門口臥榻的長者，也有三合院格局的家族長輩，有能力的家屬會請外傭協助照顧，但大多數得與鄰舍在平日互相照顧，出外採買料理三餐更是一大難事，為此據點很多學員都樂於每周花時間，送餐兼關心老人家的身體狀況。

志工林隨阿嬤開著自己的車，鑽山間小路送餐，急轉彎都難不倒她，而楊魏伶阿姨負責記得哪戶哪間長者的需要，超過六旬的兩人都是將近四十人送餐服務的重要功臣，回到福隆青年活動中心一樓的據點，大家端上共餐，供據點學員享用，緊接著下午有趣的日本舞課程，老師帶來數件和服供老人家挑選，已經上到第三堂課的他們，已經對和風穿搭熟練許多，甚至自己都帶口紅補妝，大家跳舞前美美地拍沙龍照，享受福隆陽光沙灘的美好背景。

學員楊魏伶表示，日本舞的動作不會太複雜，也可以圍圈看到彼此，在老師的指導下，大家開心互動、延緩機能退化，福隆的老人家對於日本文化不太熟悉，頂多是自己父母輩的殖民印象，但從舞蹈課程中感受異國服裝、禮數的多元性，不僅豐富了視野，也讓生活中多一種學習目標，期待日後能為鄉親父老帶來精彩的日本舞展現。

福隆 日本

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