貢寮東興宮沙灘更安全 遠端影、音即時管控

貢寮區因沿岸時有危險戲水的民眾，或大浪時涉險的遊客，為更精準瞭解民眾的遊憩狀況，以及後疫情期間風景區的人數管控，貢寮區公所與觀天下有線電視合作，在東興宮沙灘裝設遠端影像及廣播系統，不僅能線上影像觀看遊客數量外，更能透過「大聲公」廣播勸離觀浪民眾，也能助益風景區的防疫工作。

貢寮區長鍾耀磊表示，為了提升貢寮區海域遊憩的安全性，感謝觀天下有線電視為東興宮停車場與附近的福隆沙灘裝設監視器系統，今(31)日特地前來視察成效，只要用手機App功能，就能線上即時看到監視器畫面，以管控假日時遊客的停車數，協助市府防疫，而這次還提升「大聲公」功能，不管是用電腦麥克風或是手機，都能線上針對監控畫面進行廣播，在颱風等大浪情況時，能立刻勸阻民眾逗留海邊。

觀天下有線電視總經理周鴻均表示，觀天下有線電視不斷發展台灣大寬頻的產品服務功能，監視器系統也已推行多年，也協助新北市政府建立水情監測的平台，這次在東興宮增設的大聲公廣播功能，接下來福隆五月的沙雕季、七月的音樂祭，希望在遊客爆增的時期，遠端監控能派上用場，能以科技服務地方觀光上的需要。