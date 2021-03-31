汐止警調閱監視器尋獲愛犬 女飼主激動到哭

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止分局長安派出所警員調閱監視器尋獲失蹤的法國鬥牛犬Blackey，女飼主激動到哭了出來。 圖／觀天下有線電視提供
汐止分局長安派出所警員調閱監視器尋獲失蹤的法國鬥牛犬Blackey，女飼主激動到哭了出來。 圖／觀天下有線電視提供

日前一名48歲婦女焦急至汐止分局長安派出所，稱所飼養的台灣法國鬥牛犬Blackey因疏未牽綁狗鏈而不見蹤影，警員呂是德循線調閱監視器被同社區的熱心男子發現，經警方電話通知帶至派出所，女飼主激動到哭了出來，汐止警方也呼籲寵物要植入晶片，辦理寵物登記，避免因走失被當作流浪動物的憾事發生。

警員呂是德見飼主慌張不知所措，先安撫其情緒，並循線調閱監視器發現土狗Blackey在街上四處亂竄，還差點發生危險，所幸被同社區的熱心男子發現，在準備帶往寵物診所掃瞄晶片尋找失主時，剛好接到警方電話通知。

當男子將走失法鬥犬帶至長安派出所時，女飼主激動到哭了出來，Blackey也飛奔衝入主人懷抱，開心地猛舔主人臉頰，由於Blackey是在幼犬時即被飼養，與主人互相陪伴成長，彼此如同家人一般，而飼主因疏忽導致愛犬離開身邊還險些遇到危險，內心也相當自責。

長安所員警安慰她說，狗是我們最好的夥伴，而家裡也有養狗，能夠體會愛犬走失的焦急，今日能順利將Blackey找回來就是最好的結果，也稱讚飼主有為所飼養寵物植入晶片，辦理寵物登記的正確觀念，避免因走失被當作流浪動物的憾事發生。

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