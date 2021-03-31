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偏鄉醫療資源匱乏 新北市：可提供居家看診、遠距診療

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市偏鄉13區醫療資源匱乏，許多地方只有衛生所，地方民眾看病都相當麻煩，得跑一小時到都市就醫。示意圖／新北市衛生局提供
新北市偏鄉13區醫療資源匱乏，許多地方只有衛生所，地方民眾看病都相當麻煩，得跑一小時到都市就醫。示意圖／新北市衛生局提供

新北市幅員廣闊，13偏鄉醫療資源匱乏，衛生局雖提供巡迴醫療、緊急醫療、遠距醫療照護等服務，但民代認為，偏鄉長者居多，他們不大習慣到衛生局用電子設備遠距看診，這些做法成效不彰，建議市府應主動出擊，直接派醫生至老人共餐或地方大型活動設點問診，這才能真正協助到偏鄉長者，弭平醫療資源的城鄉差距。新北市衛生局回應，參加活動的老人通常較為健康，他們有提供居家看診，會派醫師到真正有需要的病患家中看診，嚴重會協助轉介大醫院醫治。

新北包括烏來、貢寮、坪林、石碇、萬里、雙溪、平溪、石門、三芝、八里、深坑、瑞芳、金山被市府訂為較為偏遠的地區，醫療資源相對匱乏，除了瑞芳、金山外都沒有大型醫院，只有設置衛生所，而衛生所通常只有家醫科醫師，所以偏鄉居民要就醫就比較不方便。

新北市議員張錦豪表示，雖然市府有推出遠距醫療照護，巡迴醫療，但大部分長者都不大習慣使用電子設備看病，他們還是喜歡醫師面對面問診，所以到衛生所使用遠距醫療服務的人並不多。

張錦豪指出，市府應該要主動出擊，派醫師到老人共餐、大型活動去了解長者的身體狀況，若有就醫需求，就協助他們到大型醫院看診，這樣才能真正的幫助到偏鄉長者。

新北市衛生局回應，通常會參加活動、老人共餐的民眾都是較健康的長者，就算醫師到現場也只是做前端的預防醫療，自然篩檢，其實成效並不大。他們目前有在做巡迴醫療，並透過里長在宣傳時間、地點，還會配合大家下班時間看診，好評不少。

衛生局還提到，他們其實也有做居家醫療，偏鄉里長會提供里內行動較為不便又有醫療需求的名單給政府，他們便會派人到家中看診，若判斷需要送醫，就會將病患轉介至大醫院，會盡力讓新北市13偏鄉的民眾都獲得良好的醫療環境。

衛生局 偏鄉

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