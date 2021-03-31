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台北指南宮寶殿設計續建工程 父子檔建築師接棒續緣

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北指南宮大雄寶殿續建工程，禮聘龍鼎集團李學忠(前左)建築師為續建工程規劃設計總顧問，上午在指南宮純陽寶殿舉行簽約儀式。圖／台北指南宮提供
台北指南宮大雄寶殿續建工程，禮聘龍鼎集團李學忠(前左)建築師為續建工程規劃設計總顧問，上午在指南宮純陽寶殿舉行簽約儀式。圖／台北指南宮提供

台北指南宮大雄寶殿續建工程，目前已完成殿頂十八尊觀音像的總修和安置工程，4月起將就大殿主體結構補強，禮聘龍鼎集團李學忠建築師為續建工程規劃設計總顧問，而李的父親李重耀，也是1963年指南宮凌霄寶殿的設計建築師，58年來父子共同承續與指南宮的情誼。

禮聘簽約式，選在今天農曆2月19日「觀世音菩薩」聖誕、國曆3月31日上午11時在指南宮純陽寶殿舉行，由指南宮主任委員高超文主持。李學忠建築師為龍鼎集團與李重耀建築師事務所負責人，也是創辦人重耀大師的哲嗣。兩造簽約為承續雙方58年前良緣。

高超文指出，指南宮在光緒12年（1890年啟教，於1921年由知名大木匠師陳應彬修建純陽寶殿，之後到1963年由李重耀建築師設計莊嚴雄偉凌霄寶殿，而1972年孚佑帝君指示興建大雄寶殿。

高超文說，李重耀建築師設計凌霄寶殿是「引無為不爭，上善若水真理，啟康莊正道。」；而李學忠建築師擔綱大雄寶殿續建工程規劃設計總顧問，則為「點慈悲智慧，勇氣力行明燈，渡亂世洪流。」高主委還親自撰了一對聯「點石成金三千年拒誤後人，台山第一指迷津孚佑蒼生。」來紀念此事。

李學忠說，第一次跟隨父親坐流籠到凌霄寶殿，讓我印象深刻，60年後能夠承續情誼，為大雄寶殿續建工程服務，感到非常榮幸。更希望自己下一代有機會也能夠為指南宮貢獻服務。

台北指南宮大雄寶殿續建工程，禮聘龍鼎集團李學忠(左)建築師為續建工程規劃設計總顧問，上午在指南宮純陽寶殿舉行簽約儀式。圖／台北指南宮提供
台北指南宮大雄寶殿續建工程，禮聘龍鼎集團李學忠(左)建築師為續建工程規劃設計總顧問，上午在指南宮純陽寶殿舉行簽約儀式。圖／台北指南宮提供

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