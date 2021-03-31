補助3億元YouBike還收費 新北：編列時已調整

新北YouBike昨起取消前30分鐘免費騎乘優惠，需由民眾自付5元，新北市議會民進黨團指出，議會去年通過交通局編列3億元的預算，如今更改會犧牲民眾權益。新北交通局指出，去年編列預算時已考量調整收費，若有少支出將回歸市庫統籌運用。

新北YouBike目前有652站，約96%的YouBike使用者於30分鐘內還車，且有高達75%以上會轉乘大眾運輸，即日起，YouBike轉乘公車、捷運與1280元定期票使用者，仍由新北補貼10元，若非轉乘為民眾自付5元、新北補貼5元。

新北市議會民進黨團總召黃俊哲說，YouBike為公共運輸的一環，設置本來就是以非營利為考量，議會去年編列約3億元「補助自行車業者辦理民眾使用自習車補貼費用」預算，不應貿然更改遊戲規則，犧牲民眾權益。

黃俊哲說，原本可享有免付錢的96％民眾如今需要自付5元，不僅財源增加又有3億元補助預算，市府應有充分的預算來檢討YouBike相關收費制度，目前也接獲許多YouBike通勤的學生陳情，因針對新制研議學生方案或其他配套方案。

交通局綜合規劃科長吳政諺說，新北YouBike車輛數多達2萬674輛，平均每日使用人次高達10萬，市府每年耗費3億元補貼前30分鐘免費優惠措施，且審計處也要求落實使用者付費的公平性及鼓勵使用大眾運輸來檢討調整費率方案。

吳政諺指出，去年編列今年預算時已考量調整收費機制政策實施的編列原則，2020年編列3.23億元、2021年編列2.94億元已逐步調整，未來也會視民眾使用情況，滾動檢討公共自行車補貼政策。