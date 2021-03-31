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龍山寺百年佛鼓揭秘 重達252公斤公展1月後將進行修復
北市龍山寺282年歷史，其中放置鼓樓內的佛鼓也使用百年，保存至今，為了讓民眾目睹神秘佛鼓，艋舺龍山寺與文化局合作，將重達252公斤的佛鼓移至龍山文創基地展覽，一個月後將送交專業團隊修復，再重回龍山文創基地展示，期盼能重現艋舺風華，帶動周邊商機。
這次展示的佛鼓根據龍山寺修築史、鼓面的彩繪及鼓環造型推測，應為日本時期龍山寺第3次改建時所建造，用於「暮鼓晨鐘」及「擊鼓鳴鐘賀新正」。「擊鼓鳴鐘賀新正」為艋舺龍山寺每年農曆除夕夜跨入新年時，先鳴鐘祈福一百零八響，稱為「平安鐘」。
副市長蔡炳坤表示，佛鼓屬於文化資產，能夠保存至今實屬不易，接下來還需要進行修復，讓佛鼓謎底重見天光。佛鼓會在龍山文創基地展示到4月底，接著送去鼓藝工坊由專家修復，再回到文創基地展覽。
蔡炳坤說，北市近年推動「無圍牆博物館」計畫，串連萬華艋岬、大稻埕等區域的歷史脈絡文化意涵，透過展示百年佛鼓、文化導覽及講座等系列活動，盼能帶動周邊商機。
龍山寺董事長黃書瑋說，龍山寺可以訓練古蹟導覽人員，有機會還能培養「小小古蹟導覽員」，從國小做起，樂意看見萬華區學子對文化資產能深度了解。
龍山寺佛鼓展覽將舉辦8場次導覽，以及邀請台灣藝術大學古蹟藝術修護學系，於4月份每週二與週五進席公開教學觀摩。
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