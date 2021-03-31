新北八里區F125新巴士 明轉型為878區公車

新北八里區F125新巴士明起轉型為878區公車，營運車輛從原本20人座的中型巴士調整為低地板大客車，且主要行駛路線「八里－馬偕醫院」並未更動，新北交通局指出，878區公車採一段票收費，並享有轉乘優惠、1280定期票及敬老愛心卡每月480點免費等優惠措施。

新北自2020年開始引進市區公車資源投入新巴士服務，對於市區公車路線重疊率在50%以上、平均每班次載客數20人以上的高乘載路線優先推動轉型，目前已有28條新巴士轉型市區公車營運。

交通局運輸管理科長林詩欽說，原八里區F125新巴士行駛路線以幹道路段為主，與紅22、878等市區公車路線高度重疊，而且搭乘人數多，月運量超過1萬人。

林詩欽說，F125經八里區公所與里長及地方意見的溝通，同時媒合合市區公車業者來經營，明起轉型後可改善尖峰時段車廂擁擠情形，並更友善長者與行動不便者搭乘。