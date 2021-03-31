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明倫托嬰中心4月7日開放登記 可收40位名額

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
明倫托嬰中心可收托設籍台北市滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒40位，每月收費1萬1000元。圖／北市社會局提供
明倫托嬰中心可收托設籍台北市滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒40位，每月收費1萬1000元。圖／北市社會局提供

位於北市大同區明倫社會住宅的明倫托嬰中心每月收費1萬1000元，並於4月7日上午9時整起至4月14日下午5時整止，於台北市政府社會局網站開放線上招生登記，社會局表示，明倫托嬰中心委託社團法人吾幼吾家教保協會經營管理，依照不同年齡嬰幼兒的發展，提供促進嬰幼兒各領域發展合宜教玩具及多元適性活動。

社會局表示，明倫托嬰中心可收托設籍台北市滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒40位，每月收費1萬1000元，於4月7日上午9時整起至4月14日下午5時整止，於台北市政府社會局網站開放線上招生登記（https://dosw.gov.taipei），4月16日線上抽籤；另4月6日上午9時起至4月16日下午5時整止開放現場參觀；4月6日下午7時整及4月10日上午10時整於明倫托嬰中心現場辦理招生說明會。

社會局表示，北市積極建置足夠的托育量能，建立完善的公共托育機構，並且增加準公共化保母和托嬰中心，110年3月止，已開辦77處公共托嬰設施，其中23家公辦民營托嬰中心（大公托）及54處社區公共托育家園（小家園），共可收托1598位2歲以下嬰幼兒。

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