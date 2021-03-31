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112年全國原民運籌備處成立 將辦運動會結合嘉年華

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
112年全國原住民族運動會籌備處今正式揭牌成立。記者潘才鉉／攝影
112年全國原住民族運動會籌備處今正式揭牌成立。記者潘才鉉／攝影

北市政府今於台北體育館舉行「112年全國原住民族運動會」籌備處揭牌儀式，由台北市副市長蔡炳坤與主辦單位教育部體育署組長呂忠仁及與會貴賓共同揭牌，宣告籌備處正式成立，蔡炳坤表示，全國原住民族運動會是運動加上嘉年華的盛會，讓各縣市都能感受有別以往且充滿都市原民風的運動會。

「112年全國原住民族運動會」將由台北市承辦，訂於112年3月24日至3月27日舉辦，也是台北市首次辦理該賽會，預計將有超過5000位來自全國各地的原住民選手齊聚台北。

蔡炳坤表示， 台北市是個沒有原鄉的城市，但12個行政區都有原住民的朋友，展現出台北市的多元共融，此次透過運動會可以凝聚族人向心力，台北對運動場館和辦理賽事都很有經驗，歡迎全台各地原住民都來台北做客。另外，透過嘉年華會，提供攤位讓全台各地的原民特色帶到現場。

蔡炳坤表示， 目前預計將辦理的運動項目分為「原住民擅長項目」，包括田徑、柔道、跆拳道、棒球、慢速壘球、槌球、排球等，以及「傳統原住民項目」，包括傳統射箭、拔河、路跑、負重、摔跤、狩獵、水域活動等，將進一步提報中央，同意後再詳細準備。

112年全國原住民族運動會籌備處今正式揭牌成立，出席貴賓包括台北市副市長蔡炳坤、副秘書長簡哲宏、台北市體育局局長李再立、台北市原民會主委巴干．巴萬、台北市議員李芳儒、台北市議員李傅中武、台北市議員秦慧珠，另有中央部會貴賓包括教育部體育署全民運動組長呂忠仁、原住民族委員會科長毛原挺、伍麗華立法委員辦公室主任及中華奧林匹克委員會秘書長李玉芳等。

北市 原住民 體育

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