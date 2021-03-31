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北市瑞光社宅青年回饋計畫徵件起跑 釋出27戶

中央社 / 台北31日電

台北市都發局今天表示，內湖區瑞光社會住宅已在去年11月間完工，即日起，青年創新回饋計畫徵件起跑，名額共27戶，有意願市民可提案申請，細節可上官網查詢。

北市府都市發展局發布新聞資料指出，已完工的瑞光社會住宅位於內湖區瑞光路及陽光街交叉口，鄰近內湖科技園區等處，該基地為市場用地，經都市計畫公共設施用地多目標使用計畫，規劃興建社宅

都發局表示，瑞光社會住宅為14層、地下4層建物，共389戶，考量內湖科技園區年輕上班族特性，規劃一房型為248戶，盼適度減低上班族通勤壓力。

都發局指出，瑞光社會住宅一樓為大廳及智慧超市、2樓為參建單位、3樓為無障礙戶及社區公設、4至14樓為住宅單元、頂樓為屋頂花園，除是內湖區第一座社宅，也是首度結合智慧超市的社宅。

都發局表示，瑞光社會住宅共389戶，包含15至17坪套房有56戶、15至19坪的一房型為248戶、27至30坪二房型66戶、35至40坪三房型19戶，4月7日招租記者會將說明租金。

都發局指出，瑞光社會住宅青年創新回饋計畫今天起跑，釋出27戶名額，提案類型包含休閒樂活、地方文化創生等7種類型，並新增以內湖區就學就業青創團隊為優先。

都發局表示，瑞光社會住宅「青年創新回饋計畫」徵件時間從今天至4月20日下午5時前，採線上申請，相關內容可至官網查詢。

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