新北衛生局女員工請病假 近半年沒上班領20多萬

新北市衛生局一名29歲朱姓女技佐在去年10月接種流感疫苗，2天後稱疫苗不良反應請假，而這個假一請就是5個月，這段期間薪水照領、加上年終獎金換算實領恐超過20萬。然而現在卻傳出有同事撞見她在請假期間出遊、逛街。衛生局回應，已協助朱女通報疫苗不良反應，她有提出相關醫囑證明，而病假延長也是依公務員相關規定核給。

依公務人員請假規則，若因重大傷病非短時間內所能治癒或因安胎有需休養者，可憑醫囑證明向機關長官申請延長病假，延長期間自第1次請延長病假之首日起算，2年內合併計算不得超過1年。

據了解，朱女前年底考上普考，隨後分發至新北市衛生局，業務範圍是公文、陳情管考，朱女從去年開始請假至已5個多月，職務、分機暫由同事代理。不過朱女住院期間多次被同事目擊在外遊蕩、逛街，見到同事後馬上逃跑，這樣的行為在局內傳開，引發爭議。

投訴人指出，朱女平時工作態度不佳，在同事間評價不佳，未料她去年10月打完疫苗請假後，便已疫苗有不良反應為由開始請假，她先請完病假、事假，事後因疫苗不良事件認定尚未出爐，朱女便至其它醫院請到診斷證明，開始延長病假。

衛生局回應，該員工去年自費接種流感疫苗後，隔2天表示出現不良反應，需要請假，全案也進入疫苗不良反應事件因應程序，同事還協助她申請預防接種受害救濟，結果將由中央判定。不過，朱女相關症狀已緩解、很快就出院返家休養，至於後續延長病假，則是因其他因素，但診斷證明涉及個人隱私，不方便對外透露。

這名朱姓女技佐請假達5個多月，薪水照領、年終獎金累計約20餘萬：衛生局回應，一切依公務員規定辦理。