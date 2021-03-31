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雙子星環評被批「醜」 開發單位：避影響北門勿太顯眼
台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案(雙子星案)今第二次環評審查，委員對於雙子星的交通停車格規畫、剩餘土石方、綠建築、再生能源等仍有疑慮，甚至認為雙子星兩棟超高大樓外觀「不好看」，質疑大樓採玻璃帷幕恐是大溫室、不環保。今環評大會委員也提出五點意見，要求開發單位一個月內補充修正再審。
開發單位表示，雙子星規畫美、醜屬主觀看法，之所以採現有規畫，是不希望創造太顯眼建築，因周邊有許多歷史建物、古蹟，包括北門、台北北門郵局，三井倉庫等，1月文資審查時，文資委員就不希望有太顯眼的高樓建築，希望雙子星外觀設計要低調。
被視為台灣國門的雙子星開發案，繼去年底首度環評審查，有委員質疑交通規畫後，今再度召開環評大會，地主、也代表黎明里長發言的王小玉質疑，雙子星開發案已再拖一年多，但目前看雙子星的外觀設計，她認為就是一個「醜」字，也沒國際觀。
環評委員陳起鳳、林鎮洋等人也認為，雙子星被視為台灣國門，建築設計的確「不好看」，應對應信義區台北一零一，尤其這麼高的建築，對周邊景觀、光害、生態都會有影響。
甚至委員龍世俊認為，雙子星大樓目前採玻璃帷幕設計，恐就是個大溫室，是否可能重新設計，不要採玻璃帷幕，否則開發單位另外蓋再生能源、電廠，就是去支援不環保的玻璃帷幕建築？
開發單位表示，C1D1的建築外觀除要低調，避免影響周邊歷史建築、古蹟視覺，也必須考量風動，造型須縮小、圓弧光滑，考量力學設計。所以採較簡約、輕巧的美學設計。甚至現在若要更改玻璃帷幕設計，也恐會有困難，未來會在玻璃帷幕的玻璃選擇上，採用符合外型與及節能的需求。
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