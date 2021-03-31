老年人口將逾20% 北市盤點空地蓋住宿長照機構

台灣人口老化現象持續，台北市衛生局今天指出，北市65歲以上老年人口將在今年突破20%，目前正積極覓地蓋住宿長照機構，努力補足失能者、失智者的照護需求。

台北市立聯合醫院今天在中興院區舉行住宿長照機構揭牌儀式，台北市衛生局長黃世傑致詞表示，台北市人口不斷老化，根據今年2月的最新統計，65歲以上的老年人口占總人口19.22%，估計今年底就會突破20%，超高齡社會。

他指出，人口老化伴隨著失能者、失智者的照護需求，北市估計有超過10萬失能人口，但因為人口密集、地價高，要找可以蓋住宿長照機構的地點不容易，正在盤點可活用的空間，例如北投區秀山國小預訂地、南港機廠社宅、水源二三期整宅等地，努力補足民眾需求。

台北市長柯文哲說，台北市的老年人口比率，在他上任至今的短短7年間，從14%提升到20%，變化相當快速，社會沒有時間去適應跟準備，整個國家並沒有對此提出完整布局，而他發現這個問題，將全力解決。

柯文哲表示，同個年紀的長者會有不同的健康狀況，因此要給予運動中心、日照中心、長照住宿機構等不同的照顧，建議民眾把「65歲退休」這個觀念忘掉，否則國家會面臨勞動力不足的問題。