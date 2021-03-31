快訊

不滿中國留一手？譚德塞帶隊批評「WHO武漢報告」

AZ疫苗擴大施打！ 增16接種點 22萬醫事人員可打

老年人口將逾20% 北市盤點空地蓋住宿長照機構

中央社 / 台北31日電

台灣人口老化現象持續，台北市衛生局今天指出，北市65歲以上老年人口將在今年突破20%，目前正積極覓地蓋住宿長照機構，努力補足失能者、失智者的照護需求。

台北市立聯合醫院今天在中興院區舉行住宿長照機構揭牌儀式，台北市衛生局長黃世傑致詞表示，台北市人口不斷老化，根據今年2月的最新統計，65歲以上的老年人口占總人口19.22%，估計今年底就會突破20%，超高齡社會。

他指出，人口老化伴隨著失能者、失智者的照護需求，北市估計有超過10萬失能人口，但因為人口密集、地價高，要找可以蓋住宿長照機構的地點不容易，正在盤點可活用的空間，例如北投區秀山國小預訂地、南港機廠社宅、水源二三期整宅等地，努力補足民眾需求。

台北市長柯文哲說，台北市的老年人口比率，在他上任至今的短短7年間，從14%提升到20%，變化相當快速，社會沒有時間去適應跟準備，整個國家並沒有對此提出完整布局，而他發現這個問題，將全力解決。

柯文哲表示，同個年紀的長者會有不同的健康狀況，因此要給予運動中心、日照中心、長照住宿機構等不同的照顧，建議民眾把「65歲退休」這個觀念忘掉，否則國家會面臨勞動力不足的問題。

北市 老年人口 長照

延伸閱讀

亞洲象「友愷」拒絕進食 北市動物園盼民眾集氣

北市39歲大象「友愷」身體不適 食欲不振、脫水

北市議員列「3豬腦豬事」　痛批羅志祥挺新疆棉是「慣性背叛」

中南部旱象未解 北市供19處可買自來水每度31元

相關新聞

新北衛生局女員工請病假 近半年沒上班領20多萬

新北市衛生局一名29歲朱姓女技佐在去年10月接種流感疫苗，2天後稱疫苗不良反應請假，而這個假一請就是5個月，這段期間薪水...

邱昱凱毛遂自薦悠遊卡總座？ 柯文哲：鼓勵他做好工作

台北市長柯文哲愛將、「網軍頭」邱昱凱近日榮升擔任悠遊卡公司總經理，引發外界質疑酬庸網軍，事後傳出當初是邱昱凱毛遂自薦，柯...

雙子星環評被批「醜」 開發單位：避影響北門勿太顯眼

台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案(雙子星案)今第二次環評審查，委員對於雙子星的交通停車格規畫、剩餘土石方、綠建...

明倫托嬰中心4月7日開放登記 可收40位名額

位於北市大同區明倫社會住宅的明倫托嬰中心每月收費1萬1000元，並於4月7日上午9時整起至4月14日下午5時整止，於台北...

112年全國原民運籌備處成立 將辦運動會結合嘉年華

台北市政府今於台北體育館舉行「112年全國原住民族運動會」籌備處揭牌儀式，由台北市副市長蔡炳坤與主辦單位教育部體育署組長...

在地居民社宅中籤率太高 柯文哲透露：研擬改抽籤辦法

時代力量立委邱顯智29日在臉書指稱，台北市漲府一手領中央補助，一手回饋區里居民的社會住宅，根本是居住不正義，台北市長柯文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。