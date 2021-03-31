新北醫護打AZ疫苗比例低 侯友宜籲踴躍施打

新北市長侯友宜今天表示，國際疫情來勢洶洶，新北醫護人員施打武漢肺炎的比例依然偏低，呼籲多施打提升免疫能力。清明假期也請民眾做好相關防疫措施。

侯友宜今天在主持防疫會議與市政會議後接受聯訪表示，施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗至今，統計新北第一線的醫護人員施打疫苗比例偏低，成效不好，但剛開始難免信心不足，仍呼籲醫護人員積極施打，多保護自己也保護別人，盼望藉此提高集體免疫能力。

侯友宜說，國際疫情仍來勢洶洶，似乎有第三波疫情的趨勢，台灣不可能自絕於全球疫情外，台灣目前好像只有境外移入病例，疫情相對穩定，但仍不能掉以輕心。

他表示，清明節連續假期即將到來，多數民眾回鄉掃墓祭祖，會有一波旅遊人潮，除請各區公所做好觀光區的防疫與交通疏導，要提醒民眾不可鬆懈與輕忽防疫意識，做好相關的健康管理與防疫衛生。

市府衛生局長陳潤秋在會中報告，統計這一星期全球疫情加速回升，增加幅度以東南亞、西太平洋及歐洲較多。國際疫情快速回升，境外移入病例持續出現，請持續落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離及環境消毒等防疫措施。

衛生局統計，新北市有2萬269名第一線醫護人員屬首波施打對象，經調查有4929人有意願接種AZ疫苗，截至3月30日為止，累計接種1192人，通報3件不良反應事件。