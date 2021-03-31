樹林文化路橋清明連假拆除 大安路部分夜間封閉

新北市有許多使用率過低的人行陸橋，其中樹林文化陸橋預計4月2日拆除，將是今年新北首座拆除的陸橋，未來還有5座陸橋要在今年拆掉。為配合文化路橋拆除，大安路部分路段4月2、3日晚上11時至隔日6時封閉，提醒用路人注意。

新北市自升格後已拆除30座陸橋，有20座集中在近2年，養工處表示，文化陸橋現況使用率低，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間才決定拆除。

養工處依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，邀請樹林區公所、交通局、警察局及地方民意代表進行會勘，先試封閉後，才進行拆除工程。

文化陸橋24日展開拆除作業，清明連假4月2、3日晚間11時至隔日6時則拆除陸橋大樑，屆時大安路部分路段將實施夜間封路，民眾可改走保安街1段、八德街或復興路，其餘拆除及復舊階段則不會占用車道，全數工程預計4月8日完工。