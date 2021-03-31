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在地居民社宅中籤率太高 柯文哲透露：研擬改抽籤辦法

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲今透露，未來北市社宅抽籤標準將調整。圖／取自udnTV影音
台北市長柯文哲今透露，未來北市社宅抽籤標準將調整。圖／取自udnTV影音

時代力量立委邱顯智29日在臉書指稱，台北市漲府一手領中央補助，一手回饋區里居民的社會住宅，根本是居住不正義，台北市長柯文哲今受訪時表示，過去社宅被視為鄰避設施，如今北市社宅政策成功，在地里民優惠也在討論是否取消，將研擬改變社宅抽籤辦法。

邱顯智指出，2019年南港東明社宅、2020年明倫社宅的中籤情況，顯示當地居民中籤率高達41.5%，北市就學就業者中籤率僅1.4%，兩者籤率相差約30倍。

由於在地居民透過「另立新戶」來規避無房產條款，即可輕鬆抽到社宅，邱顯智質疑，明明就有房子，還來抽社會住宅，抽到之後難道不會轉租獲利嗎？根本是圖利在地居民，完全違背中央補助興建社會住宅的初衷。

柯文哲今表示，今早也有討論這個議題，一開始在蓋社宅時，民眾將其視為鄰避設施，抗議聲不斷，為了討好當地里民及安撫不滿情緒，承諾蓋好的社宅該地區里民抽籤多一支，提高中籤率，類似政策利多。

幾年下來，現在證明北市蓋的社宅不會讓周遭房價下降，也不會造成交通阻塞，北市社宅政策成功，因此近日也在討論是否未來要拿掉在地里民的特別優惠。

未來中籤率要壓到5％？柯文哲說，現在策略初步規畫是「每棟社宅抽籤辦法可以不一樣」，舉例來說，內湖地區每天有15萬人上下班，交通問題很難處理，所以住在內湖社宅的人，原則上以在當地就學、就業者優先。

希望透過這樣的策略，可以縮短在當地上班上學的動線，柯說，未來將重新改變，每棟公宅按照政策需有不同抽籤標準，但這樣的策略一定要有個外部監察機制，可以公平審核，這點目前正在處理當中。

另外，有關明倫社宅噪音問題，有民眾陳情因周邊有捷運淡水線經過，捷運的噪音刺耳擾民，常有住戶清晨、夜半因捷運的噪音驚醒，希望可以加蓋隔音牆。

柯文哲今回應，「可以考慮」，以前捷運旁邊沒住人就算了，現在有住人就會反映噪音問題，加隔音板也可以，但就是要再多花錢，要編列預算，需要一樣一樣去處理。

社宅 北市 捷運

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