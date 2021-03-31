快訊

扯超商店員名牌嗆「告我啊」PO網 愛馬仕姐真的被告了

評／新北警局天花板搜出槍支毒品？空有其表的「管考」制度

新北教育局：教師甄選公開透明不可能黑箱關說

中央社 / 新北31日電

新北市教育局今天表示，嚴謹辦理中小學教師甄選，聘請委員為各學科領域專家，評審委員亂數分組抽籤並全程直播，甄試過程公平公正公開，依成績及志願分發，絕不可能黑箱關說。

「鏡週刊」今天報導，新北市教育局長張明文在上百名教育人員的公務群組中，轉貼友人請託的國小教師甄試人選資料，引發反彈。張明文還涉嫌「包庇」遭判刑確定的校長，同意對方申請退休。

市長侯友宜今天在主持市政會議後接受聯訪表示，教育局長張明文上任以來非常認真，全力以赴。在教育崗位犧牲奉獻，做事情的態度有目共睹。

張明文接受聯訪說，報導內容子虛烏有、不實抹黑。去年全國首創教師甄選以臉書（Facebook）直播評選過程，外聘委員為各學科領域專家，並沒有教育局人員擔任，委員都是甄試當天亂數進行評審委員分組抽籤。

他說，考生依甄試成績高低及志願分發，確保每一名考生權益。絕不可能關說、黑箱。

至於在群組張貼民眾陳情的截圖，張明文說，Line群組「新北民意接地氣小組」是教育局轉知同仁各界民意反應的意見，張貼陳情的用意是提醒相關科室，各項甄試過程要公平、公正、公開進行，一定要辦好考試，讓民眾要信任政府。

對於某校校長退休案件，張明文說，該案已經法院判決，「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等相關法令，校長所牽涉案件並不影響校長退休資格，某校長申請退休是其個人權益，申請案目前依行政程序處理。

教育局表示，對某校長的司法案件，將於接獲定讞判決書後，依法追究行政責任。教育局各項業務公文辦理，都依據教育局分層負責明細表，由規定層級核定。

教育局 直播

延伸閱讀

新北教育局長遭爆「關說教師徵選」 局長親上火線說明

遍布全市！台中外師人數拚102人 撒1.2億元搶六都第一

北市幼教師上傳小孩正臉照批智障！教育局：已解聘該師

新北童樂節3月27日開跑！168項活動讓孩童玩到翻

相關新聞

北市30年來再次啟動門牌汰換 今從王永慶的發跡地開始

台北市即日起大規模汰換舊式門牌，全面更新為區花門牌，預計111年12月底前陸續換發完成，這是30年來台北市再次啟動全面換...

明倫社宅捷運飛機噪音刺耳 住戶轟：夜半清晨常驚醒

台北市明倫社宅先前遭質疑三房型租金太貴，不過住戶陸續入住後，台北市議員陳怡君也接獲住戶陳情，指明倫社宅因周邊有捷運淡水線...

邱昱凱毛遂自薦悠遊卡總座？ 柯文哲：鼓勵他做好工作

台北市長柯文哲愛將、「網軍頭」邱昱凱近日榮升擔任悠遊卡公司總經理，引發外界質疑酬庸網軍，事後傳出當初是邱昱凱毛遂自薦，柯...

在地居民社宅中籤率太高 柯文哲透露：研擬改抽籤辦法

時代力量立委邱顯智29日在臉書指稱，台北市漲府一手領中央補助，一手回饋區里居民的社會住宅，根本是居住不正義，台北市長柯文...

樹林文化路橋清明連假拆除 大安路部分夜間封閉

新北市有許多使用率過低的人行陸橋，其中樹林文化陸橋預計4月2日拆除，將是今年新北首座拆除的陸橋，未來還有5座陸橋要在今年...

鼓勵市民撕廣告 新北環保局端大禮瞄準年輕人

為守護新北市容，環保局每年都會舉辦撕廣告換獎品的活動，今年推出全新企畫「集撕廣益」，今日特別找來網紅團體站台，希望讓年輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。