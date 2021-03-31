新北教育局：教師甄選公開透明不可能黑箱關說

新北市教育局今天表示，嚴謹辦理中小學教師甄選，聘請委員為各學科領域專家，評審委員亂數分組抽籤並全程直播，甄試過程公平公正公開，依成績及志願分發，絕不可能黑箱關說。

「鏡週刊」今天報導，新北市教育局長張明文在上百名教育人員的公務群組中，轉貼友人請託的國小教師甄試人選資料，引發反彈。張明文還涉嫌「包庇」遭判刑確定的校長，同意對方申請退休。

市長侯友宜今天在主持市政會議後接受聯訪表示，教育局長張明文上任以來非常認真，全力以赴。在教育崗位犧牲奉獻，做事情的態度有目共睹。

張明文接受聯訪說，報導內容子虛烏有、不實抹黑。去年全國首創教師甄選以臉書（Facebook）直播評選過程，外聘委員為各學科領域專家，並沒有教育局人員擔任，委員都是甄試當天亂數進行評審委員分組抽籤。

他說，考生依甄試成績高低及志願分發，確保每一名考生權益。絕不可能關說、黑箱。

至於在群組張貼民眾陳情的截圖，張明文說，Line群組「新北民意接地氣小組」是教育局轉知同仁各界民意反應的意見，張貼陳情的用意是提醒相關科室，各項甄試過程要公平、公正、公開進行，一定要辦好考試，讓民眾要信任政府。

對於某校校長退休案件，張明文說，該案已經法院判決，「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等相關法令，校長所牽涉案件並不影響校長退休資格，某校長申請退休是其個人權益，申請案目前依行政程序處理。

教育局表示，對某校長的司法案件，將於接獲定讞判決書後，依法追究行政責任。教育局各項業務公文辦理，都依據教育局分層負責明細表，由規定層級核定。